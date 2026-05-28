A médica Luciana Tajara

Em alta

O oftalmologista rio-pretense Marcelo Mendonça foi nomeado representante do Estado de São Paulo na Sociedade Brasileira de Glaucoma, instituição reconhecida pelo trabalho em pesquisa, fortalecimento científico e cuidados aos pacientes com glaucoma. O médico é especialista no diagnóstico e tratamento da doença.

Saiu primeiro aqui

Depois que revelei, com exclusividade aqui na coluna, os bastidores do futuro empreendimento do Grupo Impper, próximo ao OBA, na Avenida JK, o assunto repercutiu fortemente no mercado imobiliário. A curiosidade foi tanta que procurei novamente o empresário Bruno Malvezi para saber mais sobre o projeto, previsto para 2027. Os detalhes seguem guardados a sete chaves, mas uma coisa já é certa: Rio Preto receberá algo inédito, com patente de exclusividade. Aguardemos.

Em família

A Start Anglo Bilingual School realiza, no sábado, mais uma edição do Start in Family, evento que reúne esporte, convivência e experiências em família dentro do ambiente escolar. A programação começa às 8h, com a Start Running Edition, corrida realizada em parceria com a Alcer Eventos Esportivos, além de atividades como futebol, vôlei, beach tennis, judô, circo e outras modalidades. CEO do Grupo Zeta Educacional e fundador da escola, Tarcísio Basso Barbosa destaca que o encontro reforça a proposta de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer os vínculos familiares.

Jogos

O Riopreto Shopping entra no clima da Copa do Mundo com a segunda etapa da Maratona FIF4, neste sábado, a partir das 11h. O torneio de EA Sports FC 2026, no PlayStation 5, reúne gamers e fãs de futebol em uma disputa com premiação total de R$ 1 mil. A programação ainda terá espaço para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa 2026, sorteios e atividades temáticas. As inscrições gratuitas já estão abertas pelo site da Game & Tech.

Visão privilegiada

O cantor Fabrício, da dupla Fred & Fabrício, passou por uma cirurgia refrativa com o oftalmologista Thiago Pizarro e agora poderá deixar os óculos de lado. Com agenda intensa de shows e viagens pelo País, o artista buscou mais praticidade para a rotina. O procedimento foi realizado em Rio Preto e transcorreu com sucesso.

Fred 50

O tabelião Frederico Vaz de Figueiredo Assad, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, comemora seus 50 anos com a proposta de promover uma festa alegre, recheada de boa música e momentos inesquecíveis. O evento acontece amanhã, na capital da Alta Mogiana, no Espaço Bella Città. Lá estaremos.

Alianças

A noite do próximo sábado promete ser inesquecível para Júlio César Antônio Filho e Alessandra Neves, que vão se unir em casamento. A cerimônia religiosa será na Basílica Menor Nossa Senhora Aparecida, seguida de recepção no Buffet Félix Petrolli. A noiva é filha de Valdemir Vagner Neves e Maria de Fátima Domingues. O noivo é filho de Júlio César Antônio e Durvalina da Silva Antônio (in memoriam).

Alianças 2

Muitos convidados de Rio Preto estarão presentes, no próximo sábado, no Iate Clube Búzios, no Rio de Janeiro, para o casamento de Victoria e João César. A noiva é filha de Eurico Dias Tavares e Jaqueline Martin Tavares, e o noivo, de Antônio César Morais e Sônia Cristina de Oliveira Morais. Por motivos alheios à minha vontade, não poderei estar presente.

Experiência completa

Patrocinador do ViajaFlux Summit 2026, que acontece hoje e amanhã, em Olímpia, o Thermas dos Laranjais marcará presença no evento com um estande voltado ao trade turístico nacional e receberá agentes de viagens e participantes credenciados com acesso especial ao parque após a programação.