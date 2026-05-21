A empresária Célia Volponi está na Coluna Social de hoje

Aplausos

A diretoria do Rio Preto Automóvel Clube, presidida pelo Dr. Moisés Camargo, não deixou passar nenhum detalhe na noite do último sábado, quando o Clube celebrou 106 anos de história. A programação teve início com um delicioso coquetel, seguido de baile e de uma cerimônia de homenagens, tudo realizado no elegante salão nobre, ao som da Orquestra Som Brasil. Entre os homenageados estavam esta colunista, Dorival Dutra da Silva, sócio mais antigo do clube, e o fotógrafo Jorge Maluf Filho. Os associados compareceram em grande número para prestigiar a data e aplaudiram cada momento da celebração.

Justa homenagem

A Unitoledo Wyne, de Araçatuba, está comemorando 60 anos. Para brindar a data, o empresário Chaim Zaher receberá uma justa homenagem, pelo muito que fez, com o Título de Doutor Honoris Causa, que acontecerá amanhã, às 19h30, no auditório do Centro Universitário da Unitoledo Wyden. Lá estaremos.

Em Sampa

Após lançar O Regime Internacional dos Direitos Humanos e o Sul Global na OAB Rio Preto, o jurista e escritor rio-pretense Durval de Noronha Goyos Jr. apresenta a obra hoje na PUC-SP, a partir das 19h, em Perdizes. O evento reunirá nomes de destaque do meio acadêmico, jurídico e diplomático. Entre os confirmados estão o reitor da PUC-SP, Prof. Dr. Vidal Serrano; o cônsul-geral de Cuba, embaixador Benigno Pérez Fernández; as professoras Dras. Carol Proner (UFRJ) e Regina Gadelha (FEA-PUC); e o Prof. Dr. Wagner Balera, da Faculdade de Direito da PUC. Toda a renda obtida com a venda dos exemplares será revertida integralmente ao povo cubano.

Feijoada beneficente

Um dos eventos mais aguardados do calendário social rio-pretense, a Feijoada do Mané celebra 20 anos em grande estilo no dia 30 de maio, a partir das 13h, no Villa Conte. Com shows de Amigos do Mané, Seu Moço, Sandra e Leonarda, Banda Maestria do Samba, Jack Tekila, Mariana Clemente e DJ Willi, a festa tem caráter 100% beneficente, com toda a arrecadação revertida aos projetos do Centro Social Estoril, que atende mensalmente mais de 800 famílias em situação de vulnerabilidade. Os ingressos ainda estão à venda.

Internacional

O educador rio-pretense Rui Vicente Lucato Junior, fundador e diretor-presidente do Colégio Carlos Chagas Filho, acaba de receber uma importante distinção internacional: foi nomeado Diretor Global de Educação, Inovação e Desenvolvimento Humano pelo Civil Diplomat Human and Humanitarian Committee, organização presidida por Renato Freire. A credencial reconhece seu comprometimento com causas ligadas à educação e ao desenvolvimento humano em âmbito global. Uma honraria que coloca o nome de Rio Preto no cenário internacional.

Fique sabendo

A tradicional Feijoada do Ed chega à sua 7ª edição no dia 13 de junho, em Rio Preto, prometendo reunir gastronomia premium, música e uma experiência exclusiva para o público. O evento terá show especial de Alexandre Pires, um dos grandes nomes da música brasileira. Os ingressos já estão à venda pelo MeuBilhete.

Novo luxo

O empresário Bruno Malvezzi inaugura em breve o Impper Lounge, na Avenida JK, espaço que une relacionamento, curadoria e apresentação de projetos em uma proposta de quiet luxury para o mercado imobiliário rio-pretense. O ambiente também antecipa o próximo movimento do Grupo Impper: um empreendimento de alto padrão previsto para 2027 na mesma avenida, prometendo redefinir o segmento na cidade.

Flamenca

Com todos os convites esgotados, a sommelier Isadora Ceneviva comanda amanhã uma Noite Flamenca, no restaurante espanhol Don Leon. Além de um delicioso cardápio típico, teremos um show de dança com Luiza Rangel e Flamencarte. A noite promete ser das mais animadas.