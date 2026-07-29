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ENTREVISTA

Zema promete indulto a Bolsonaro e aos envolvidos no 8 de Janeiro

Em entrevista exclusiva ao Diário nesta terça-feira, 28, o candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, disparou ataques a Lula e ao PT, criticou ministros do Supremo Tribunal Federal e evitou colisão com o clã Bolsonaro

por Maria Elena Covre e Vinícius Marques
Publicado em 28/07/2026 às 22:17Atualizado em 28/07/2026 às 22:22
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Zema durante entrevista no Diário da Região (Marco Antonio dos Santos 28/7/2026)
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Zema durante entrevista no Diário da Região (Marco Antonio dos Santos 28/7/2026)
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Em entrevista exclusiva ao Diário da Região nesta terça-feira, 28, o candidato do Novo à Presidência da República, Romeu Zema, jogou para o eleitorado bolsonaristaO presidenciável prometeu, se eleito, indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e revisão das penas de condenados pelo envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro, negou que a queb

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