ENTREVISTA
Zema promete indulto a Bolsonaro e aos envolvidos no 8 de Janeiro
Em entrevista exclusiva ao Diário nesta terça-feira, 28, o candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, disparou ataques a Lula e ao PT, criticou ministros do Supremo Tribunal Federal e evitou colisão com o clã Bolsonaro
por Maria Elena Covre e Vinícius Marques
Publicado em 28/07/2026 às 22:17Atualizado em 28/07/2026 às 22:22
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