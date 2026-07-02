Vice de Lula, Alckmin vai participar de inauguração de moradias em Olímpia

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), participa nesta sexta-feira, 3, em Olímpia, da entrega de 150 unidades habitacionais do Residencial Luiz Carlos Foresti Filho, empreendimento viabilizado por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo Federal, além da Caixa Econômica Federal. A cerimônia está marcada para as 13h30.

A visita de Alckmin à região ocorre em meio à pré-campanha ao Palácio do Planalto, em que ex-governador de São Paulo deverá seguir como vice na chapa encabeçada pelo presidente Lula (PT).

Segundo material divulgado pela Prefeitura de Olímpia, a presença de Alckmin reforça a importância dos investimentos habitacionais executados pelo município por meio do programa Habita+ Olímpia, criado pela administração do prefeito Geninho Zuliani (União Brasil) “para ampliar a oferta de moradias populares e reduzir o déficit habitacional da cidade”.

As casas entregues integram o programa Minha Casa, Minha Vida e beneficiarão 150 famílias que concluíram nesta semana a etapa de assinatura dos contratos habitacionais. O procedimento foi realizado na última quarta-feira (1º), na Casa da Cultura, e antecede a entrega das chaves e a mudança dos futuros moradores.

A presença do vice-presidente, que ainda tem forte prestígio no interior paulista, dá peso político ao evento e reforça a aproximação institucional entre a administração municipal e o Governo Federal na área habitacional. A expectativa da prefeitura, segundo o texto oficial da assessoria de imprensa, é ampliar o número de unidades habitacionais ofertadas nos próximos anos, em um cenário de demanda crescente por moradia popular.

Ainda de acordo com o governo Geninho, o Habita+ Olímpia reúne ações desenvolvidas em parceria com órgãos federais e instituições financeiras para viabilizar novos empreendimentos habitacionais. O prefeito afirma que a política de habitação permanece entre as prioridades do governo municipal e defende a ampliação dos investimentos no setor.