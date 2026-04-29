Vereadores pedem abertura de inquérito no Ministério Público sobre convênio com hospital de Casa Branca

Um grupo de vereadores de oposição ao governo do Coronel Fábio Candido (PL) protocolou nesta quarta-feira, 29, representação no Ministério Público do Estado de São Paulo e também no Ministério Público Federal na qual pede investigação sobre convênio formalizado entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Casa Branca para mutirão de exames. A representação apresentada por João Paulo Rillo (PT) também é assinada pelos vereadores Renato Pupo (Avante), Pedro Roberto (Republicanos) e Alexandre Montenegro (PL).

O convênio foi assinado pelo secretário de Saúde, Rubem Bottas, no dia 17 de abril, no valor de R$ 11,9 milhões. A secretaria já repassou R$ 4,7 milhões para o hospital. Na terça, 28, Bottas foi à Câmara e defendeu a legalidade da contratação e disse que o mutirão será "algo histórico" para zerar a fila de exames.

Serão cerca de R$ 5,9 milhões do governo estadual e R$ 6 milhões serão recursos municipais. Segundo a assessoria da Prefeitura, em torno de R$ 4,6 milhões irão retornar ao município por meio do FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação), do governo federal. Por envolver recursos estaduais, municipais e federais, a representação foi encaminhada aos dois órgãos.

"O Município teve tempo de sobra para identificar a demanda e desencadear chamamento público ou processo licitatório para tal finalidade, na busca de não apenas estancar a demanda, mas também de fazê-lo através de procedimentos formais mínimos que assegurariam maior vantajosidade e economicidade para a própria Administração. No entanto, ao que parece, houve falta de planejamento ou inércia proposital para justificar futura contratação direta ou por convênio direto, como foi feito", consta no documento.

A representação pede apuração do secretário, do prefeito e sobre a Santa Casa de Casa Branca. A instituição passou por intervenção no ano passado. Na Câmara, Bottas afirmou que o hospital apresentou toda a documentação necessária para a assinatura do convênio.

CPI

Mais cedo, o pedido da oposição para abrir CPI sobre o convênio recebeu assinatura de 22 vereadores, incluindo parlamentares da base aliada ao governo do Coronel Fábio Candido na Câmara.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura sobre a CPI e a representação e aguarda retorno.



