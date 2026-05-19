Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
DECISÃO

Vereadores rejeitam Comissão Processante contra o Coronel Fábio Candido

Oito vereadores votaram a favor da CP, enquanto 14 votaram contra

por Vinícius Marques
Publicado há 3 horasAtualizado há 3 horas
Fonte preferida no Google
Painel mostra a votação na Câmara (Vinícius Marques 19/5/2026)
Galeria
Painel mostra a votação na Câmara (Vinícius Marques 19/5/2026)
Ouvir matéria

Por 14 votos a 8, a Câmara de Rio Preto rejeitou as duas denúncias para abertura de comissão processante contra o Coronel Fábio Candido (PL) nesta terça-feira, 19.

As denúncias citam, entre outros apontamentos, o convênio de R$ 11,9 milhões cancelado com a Santa Casa de Casa Branca, depois de questionamentos envolvendo a negociação.

Em sessão marcada por intensas discussões e confusões, os pedidos foram rejeitados com 14 votos contrários e 8 favoráveis.

O primeiro pedido negado foi apresentado por Fabiano de Jesus. Na sequência foi rejeitado pedido da médica Merabe Muniz.

Votação

Apenas os vereadores que foram favoráveis à CP falaram na Tribuna. Os demais vereadores abriram mão do tempo de fala.

Odélio Chaves (Podemos) defendeu a comissão processante, principalmente, por conta da assinatura de convênio com a Santa Casa de Casa Branca. Na sequência, Pedro Roberto (Republicanos) também declarou ser favorável e citou cada ponto da denúncia.

Em seguida, Renato Pupo (Avante) também defendeu a abertura da comissão e Robson Ricci (PSD), que é da base do governo, anunciou voto favorável.

Abner Tofanelli (PSB), que é relator da CPI da Casa Branca, foi outro a manifestar-se na Tribuna a favor da apuração. Alexandre Montenegro (PL) criticou o governo e apoiou a abertura de comissão processante. Em seguida, Jean Dornellas (MDB) declarou voto favorável CP. Na sequência, João Paulo Rillo (PT) foi a Tribuna e voltou a defender a abertura da comissão processante.

Veja como votou cada vereador:

  • Abner Tofanelli (PSB) favor

  • Alex de Carvalho (PSB) contra

  • Alexandre Montenegro (PL) favor

  • Anderson Branco (PP) contra

  • Bruno Marinho (PRD) contra

  • Bruno Moura (PL) contra

  • Celso Peixão (MDB) contra

  • Felipe Alcalá (PL) contra

  • Francisco Júnior (União Brasil) contra

  • Professor Tadeu (União Brasil) contra

  • Jean Dornelas (MDB) favor

  • João Paulo Rillo (PT) favor

  • Jonathas Santos (Republicanos) contra

  • Júlio Donizete (PSD) contra

  • Klebinho Kizumba (PL) contra

  • Luciano Julião (PL) não vota

  • Márcia Caldas (PL) contra

  • Odélio Chaves (Podemos) favor

  • Paulo Pauléra (PP) contra

  • Pedro Roberto (Republicanos) favor

  • Renato Pupo (Avante) a favor

  • Robson Ricci (PSD) a favor

  • Rossini Diniz (MDB) contra