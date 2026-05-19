Vereadores rejeitam Comissão Processante contra o Coronel Fábio Candido
Oito vereadores votaram a favor da CP, enquanto 14 votaram contra
Por 14 votos a 8, a Câmara de Rio Preto rejeitou as duas denúncias para abertura de comissão processante contra o Coronel Fábio Candido (PL) nesta terça-feira, 19.
As denúncias citam, entre outros apontamentos, o convênio de R$ 11,9 milhões cancelado com a Santa Casa de Casa Branca, depois de questionamentos envolvendo a negociação.
Em sessão marcada por intensas discussões e confusões, os pedidos foram rejeitados com 14 votos contrários e 8 favoráveis.
O primeiro pedido negado foi apresentado por Fabiano de Jesus. Na sequência foi rejeitado pedido da médica Merabe Muniz.
Votação
Apenas os vereadores que foram favoráveis à CP falaram na Tribuna. Os demais vereadores abriram mão do tempo de fala.
Odélio Chaves (Podemos) defendeu a comissão processante, principalmente, por conta da assinatura de convênio com a Santa Casa de Casa Branca. Na sequência, Pedro Roberto (Republicanos) também declarou ser favorável e citou cada ponto da denúncia.
Em seguida, Renato Pupo (Avante) também defendeu a abertura da comissão e Robson Ricci (PSD), que é da base do governo, anunciou voto favorável.
Abner Tofanelli (PSB), que é relator da CPI da Casa Branca, foi outro a manifestar-se na Tribuna a favor da apuração. Alexandre Montenegro (PL) criticou o governo e apoiou a abertura de comissão processante. Em seguida, Jean Dornellas (MDB) declarou voto favorável CP. Na sequência, João Paulo Rillo (PT) foi a Tribuna e voltou a defender a abertura da comissão processante.
Veja como votou cada vereador:
Abner Tofanelli (PSB) favor
Alex de Carvalho (PSB) contra
Alexandre Montenegro (PL) favor
Anderson Branco (PP) contra
Bruno Marinho (PRD) contra
Bruno Moura (PL) contra
Celso Peixão (MDB) contra
Felipe Alcalá (PL) contra
Francisco Júnior (União Brasil) contra
Professor Tadeu (União Brasil) contra
Jean Dornelas (MDB) favor
João Paulo Rillo (PT) favor
Jonathas Santos (Republicanos) contra
Júlio Donizete (PSD) contra
Klebinho Kizumba (PL) contra
Luciano Julião (PL) não vota
Márcia Caldas (PL) contra
Odélio Chaves (Podemos) favor
Paulo Pauléra (PP) contra
Pedro Roberto (Republicanos) favor
Renato Pupo (Avante) a favor
Robson Ricci (PSD) a favor
Rossini Diniz (MDB) contra