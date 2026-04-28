Vereador protocola pedido de CPI para investigar convênio da Prefeitura com hospital de Casa Branca

Vereadores de oposição ao governo do Coronel Fábio Candido (PL) protocolaram nesta terça-feira, 28, um um requerimento para tentar a abertura de CPI para investigar convênio formalizado entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Casa Branca.

O requerimento foi protocolado pelo vereador Renato Pupo (Avante) e tem apoio dos vereadores Alexandre Montenegro (PL), João Paulo Rillo (PT) e Pedro Roberto (Republicanos). São necessárias pelo menos oito assinaturas para instalar a CPI. O prazo para conseguir adesão mínima termina na quinta-feira, 30. Pedidos apuração não têm avançado na Câmara.

Nesta terça, o secretário de Saúde, Rubem Bottas, foi questionado na Câmara sobre o convênio com hospital de Casa Branca, no valor de R$ 11,9 milhões. Ele defendeu a legalidade da contratação e disse que serão realizados 63 mil exames para "zerar" a demanda da rede municipal de saúde.

No requerimento, o vereador cita que "se deve questionar a ausência de consulta ou participação de instituições de saúde sediadas no próprio município ou na região, algumas das quais detêm reconhecida capacidade técnica e estrutural, o que pode indicar eventual preterição indevida de prestadores locais".

Apontou, ainda que Bottas disse na Cãmara que havia consultado a Funfarme/Hospital de Base sobre a possibilidade de realização dos referidos exames, mas em nota divulgada à imprensa, sobredita Entidade afirma não ter sido consulta".



O requerimento lista 11 fatos determinados que o parlamentar considera como motivos para abrir apuração. Dentre eles constam, contratação da Santa Casa de Casa Branca sem procedimento licitatório, a eventual existência de planejamento prévio suficiente para realização de licitação, a ausência de consulta formal e isonômica às instituições de saúde sediadas em São José do Rio Preto e região ou mesmo apuração da regularidade do trâmite no Conselho Municipal de Saúde, especialmente quanto à aprovação da proposta sem prévia inclusão em pauta.