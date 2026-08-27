Vereador Bruno Marinho filia-se ao PSB de Valdomiro Lopes

O vereador Bruno Marinho assinou ficha de filiação no PSB do deputado estadual Valdomiro Lopes. A decisão foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 27.

Bruno Marinho estava sem partido desde que deixou o PRD em julho deste ano, pelo qual foi eleito para o segundo mandato em 2024. A saída dele ocorreu pouco depois do ingresso do ex-prefeito Edinho Araújo na legenda.

Ele obteve a liberação amigável do partido, presidido por Ulisses Ramalho, para sair sem perder o mandato na Câmara Municipal de Rio Preto, o que facilitou a migração para o PSB.

Questionado pela Coluna sobre a opção por uma legenda que se posiciona como de centro-esquerda, Bruno Marinho afirmou que “escolheu estar ao lado de Valdomiro novamente”.

O novamente, no caso, refere-se à relação histórica do pai dele, o ex-vereador José Carlos Marinho, com o deputado estadual e ex-prefeito de Rio Preto.

Com a ida de Bruno Marinho, o PSB passa a contar com três parlamentares no Legislativo municipal, que conta ainda com Alex Carvalho e Abner Tofanelli, tornando-se a segunda maior da Casa, empatada com o MDB. A maior bancada é a do PL, com seis vereadores.

O vereador afirmou ainda ao Diário que o ingresso no PSB não muda sua posição como integrante da bancada aliada ao prefeito Coronel Fábio Candido (PL), que anda em rota de colisão com Valdomiro Lopes.

O parlamentar, que declarou recentemente ter planos de tentar viabilizar seu nome para a presidência da Câmara, com eleição no final deste ano, disse que segue com o projeto.

Ele acredita que, a partir de 5 de outubro, quando termina o primeiro turno das eleições, a disputa passará a dominar a pauta no Legislativo.