'Vejo o MP como agente capaz de promover inclusão e cidadania'
Em entrevista ao Diário, o procurador-geral de Justiça interino, Plínio Gentil, que é de Rio Preto, fala de sua trajetória de mais de 40 anos no MP e defende a Promotoria como 'instituição democrática e compromissada com a defesa da população mais vulnerável'
por Francela Pinheiro
Publicado em 11/04/2026 às 00:05Atualizado em 11/04/2026 às 00:07
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