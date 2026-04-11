'Vejo o MP como agente capaz de promover inclusão e cidadania'

Em entrevista ao Diário, o procurador-geral de Justiça interino, Plínio Gentil, que é de Rio Preto, fala de sua trajetória de mais de 40 anos no MP e defende a Promotoria como 'instituição democrática e compromissada com a defesa da população mais vulnerável'

por Francela Pinheiro
Publicado em 11/04/2026 às 00:05Atualizado em 11/04/2026 às 00:07
Plínio Antônio Britto Gentil: chefe interino do MP-SP (Divulgação)
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Plínio Antônio Britto Gentil: chefe interino do MP-SP (Divulgação)
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Natural de Rio Preto, o procurador Plínio Antônio Britto Gentil assumiu interinamente a chefia do Ministério Público do Estado de São Paulo, posto pelo qual responde até o dia 14 deste mês.Foi do alto do cargo que Gentil conversou com o Diário nesta semana. Na entrevista, ele fala de posicionamentos que marcaram sua trajetória de mais de 40 anos na

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