Obra de R$ 24,7 milhões

Tribunal de Justiça diz que contrato para reforma do Fórum de Rio Preto será assinado até novembro

Assessoria do tribunal paulista afirma, ainda, que licitação deve ser disparada em outubro; grupo de juízes e prefeito de Rio Preto tiveram reunião com o presidente do TJ na última semana

por Vinícius Marques
Publicado em 25/08/2026 às 17:01Atualizado em 25/08/2026 às 17:06
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Reunião no tribunal na última semana (Divulgação/TJ)
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Reunião no tribunal na última semana (Divulgação/TJ)
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O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou nesta terça-feira, 25, que a licitação para reforma do Fórum Central, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, e a assinatura do contrato para obra devem ser concluídas até novembro.

Na última sexta, 21, o prefeito Coronel Fábio Candido e grupo de juízes de Rio Preto trataram do assunto em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Francisco Loureiro. A obra tem previsão de R$ 24,7 milhões, em empreitada que ficará a cargo do tribunal. Na mesma reunião, magistrados pediram a criação de uma nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

“A previsão é que a licitação para a reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 3.036), bem como a assinatura do contrato para a execução da obra, ocorram entre os meses de outubro e novembro. O início dos trabalhos está previsto para 30 a 60 dias após a contratação. O valor é estimado em R$ 24,7 milhões, e a quantia definitiva será conhecida após o processo licitatório”, afirma a nota encaminhada nesta terça, 25, ao Diário, pela assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça.

Estavam na reunião, além do presidente do TJ e do prefeito de Rio Preto, a desembargadora Silvia Rocha, a diretora do Fórum de Rio Preto, Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, a diretora da 8ª Região Administrativa Judiciária São José do Rio Preto/8ª RAJ, Tatiana Pereira Viana Santos, o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, o juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Alceu Corrêa Junior, além do procurador-geral do município, Luís Roberto Thiesi.

Também participaram do encontro os desembargadores Fernando Geraldo Simão e João Alberto Pezarini, respectivamente, coordenador e coordenador adjunto da 16ª Circunscrição Judiciária (16ª CJ), além dos juízes assessores da Presidência Camila de Jesus Mello Gonçalves (Gabinete Civil), Carlos Henrique André Lisboa e Maria Rita Rebello Pinho Dias (Contratos) e o juiz assessor da CGJ Mauro Civolani Forlin, segundo comunicado divulgado pelo Tribunal de Justiça.

O Diário solicitou posicionamento da Prefeitura sobre a reunião na segunda, 24, e aguarda retorno.