Tribunal de Justiça diz que contrato para reforma do Fórum de Rio Preto será assinado até novembro

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou nesta terça-feira, 25, que a licitação para reforma do Fórum Central, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, e a assinatura do contrato para obra devem ser concluídas até novembro.

Na última sexta, 21, o prefeito Coronel Fábio Candido e grupo de juízes de Rio Preto trataram do assunto em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Francisco Loureiro. A obra tem previsão de R$ 24,7 milhões, em empreitada que ficará a cargo do tribunal. Na mesma reunião, magistrados pediram a criação de uma nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

“A previsão é que a licitação para a reforma geral do prédio do Fórum da Comarca de São José do Rio Preto (Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 3.036), bem como a assinatura do contrato para a execução da obra, ocorram entre os meses de outubro e novembro. O início dos trabalhos está previsto para 30 a 60 dias após a contratação. O valor é estimado em R$ 24,7 milhões, e a quantia definitiva será conhecida após o processo licitatório”, afirma a nota encaminhada nesta terça, 25, ao Diário, pela assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça.

Estavam na reunião, além do presidente do TJ e do prefeito de Rio Preto, a desembargadora Silvia Rocha, a diretora do Fórum de Rio Preto, Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, a diretora da 8ª Região Administrativa Judiciária – São José do Rio Preto/8ª RAJ, Tatiana Pereira Viana Santos, o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, o juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Alceu Corrêa Junior, além do procurador-geral do município, Luís Roberto Thiesi.

Também participaram do encontro os desembargadores Fernando Geraldo Simão e João Alberto Pezarini, respectivamente, coordenador e coordenador adjunto da 16ª Circunscrição Judiciária (16ª CJ), além dos juízes assessores da Presidência Camila de Jesus Mello Gonçalves (Gabinete Civil), Carlos Henrique André Lisboa e Maria Rita Rebello Pinho Dias (Contratos) e o juiz assessor da CGJ Mauro Civolani Forlin, segundo comunicado divulgado pelo Tribunal de Justiça.

O Diário solicitou posicionamento da Prefeitura sobre a reunião na segunda, 24, e aguarda retorno.