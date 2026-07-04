Três servidores da Empro viram réus em ação de ataque hacker
Funcionários concursados também respondem a processos administrativos a cargo da empresa de tecnologia de Rio Preto; Justiça determina ainda bloqueio de bens, abertura de novo inquérito policial e análise de eventual improbidade
por Vinícius Marques
Publicado em 03/07/2026 às 21:49Atualizado em 03/07/2026 às 21:58
Conteúdo exclusivo para assinantes
Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!