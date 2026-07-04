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Três servidores da Empro viram réus em ação de ataque hacker

Funcionários concursados também respondem a processos administrativos a cargo da empresa de tecnologia de Rio Preto; Justiça determina ainda bloqueio de bens, abertura de novo inquérito policial e análise de eventual improbidade

por Vinícius Marques
Publicado em 03/07/2026 às 21:49Atualizado em 03/07/2026 às 21:58
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Equipe da Polícia Civil na sede da Empro após o ataque hacker do ano passado (Ademir Terradas/Prefeitura de Rio Preto )
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Equipe da Polícia Civil na sede da Empro após o ataque hacker do ano passado (Ademir Terradas/Prefeitura de Rio Preto )
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A Justiça de Rio Preto recebeu denúncia contra três funcionários concursados da Empro, que se tornaram réus acusados de ataque hacker contra a empresa municipal de tecnologia e informação.A decisão da 1ª Vara Criminal de Rio Preto foi publicada nesta sexta-feira, 3, no Diário Oficial da Justiça. Felipe Ponchio Garcia, Fernando Peres Pinheiro e Thia

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