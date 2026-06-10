Terceirizados da Saúde fazem protesto na Prefeitura de Rio Preto
Funcionários que atuam em serviços de limpeza reclamam de atrasos de salários
Um grupo de funcionários terceirizados que prestam serviços na Secretaria de Saúde de Rio Preto realizam protesto na Prefeitura nesta quarta-feira, 10.
São cerca de cem profissionais que atuam em serviços de limpeza de unidades de saúde que reclamam de atrasos de pagamentos. O grupo tenta uma reunião com integrantes do governo do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL).
O contrato é relativo a empresa Gstaff, assinado em 2024.
O presidente da Câmara, Luciano Julião (PL) e os vereadores João Paulo Rillo (PT) e Pedro Roberto (Republicanos) acompanham o grupo. Eles conversam com o secretário de Governo, Rodrigo Casanova, sobre o impasse.
Nesta quarta, a Prefeitura notificou a empresa para apresentação de documentos, conforme publicação no diário oficial do município.
Em nota, a Prefeitura de Rio Preto afirmou que os "vínculos trabalhistas são de responsabilidade das empresas contratadas. Ainda assim, as secretarias de Educação e de Saúde cobrarão o cumprimento das obrigações contratuais e trabalhistas. A administração municipal seguirá fiscalizando a execução dos contratos e adotará as providências cabíveis em caso de descumprimento de obrigações pelas empresas prestadoras de serviço."
Ainda segundo a Prefeitura, será anunciado em breve uma medida para fiscalização de terceirizadas e reforço na proteção aos trabalhadores. "O novo modelo determinado pelo governo municipal se alinha ao entendimento do Superior Tribunal Federal, com padronização para prevenir irregularidades trabalhistas, riscos aos cofres públicos e prejuízos à população".