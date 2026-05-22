'Tenho total tranquilidade', afirma Coronel sobre apuração de compra de sítio

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, divulgou um vídeo nesta sexta-feira, 22, no qual afirma que todos seus bens estão declarados na Receita Federal e são compatíveis com sua renda. Uma representação formulada por vereadores de oposição resultou na abertura de inquérito na Delegacia de Rio Preto para apurar suposta irregularidade na compra de um sítio, no distrito de Talhado. Um dos proprietários afirma que a negociação intermediada por um corretor seria acima do valor registrado, de R$ 200 mil.

"Nunca escondi nada de ninguém. Quero reafirmar que tenho total tranquilidade em relação aos fatos apresentados. Todos os meus bens estão declarados à Receita Federal e são absolutamente compatíveis com a renda acumulada ao longo de 36 anos de trabalho na Polícia Militar, do meu salário como professor e agora como prefeito", afirmou no vídeo encaminhado à reportagem por sua assessoria.

"Não existe denúncia, não existe condenação ou qualquer decisão contra mim. O que existe é apenas uma apuração preliminar baseada em depoimentos sem provas", complementou.

"Sempre estive à disposição para prestar esclarecimentos e continuarei colaborando com transparência e serenidade. Quem conhece a minha história sabe de onde eu vim e como eu construí a minha vida. Foram décadas servindo à população nas ruas, defendendo famílias, combatendo o crime e honrando a farda da Polícia Militar", declarou.

"Hoje tenho a honra de servir São José do Rio Preto como prefeito, com a mesma responsabilidade e firmeza. Continuarei trabalhando pela cidade, mantendo os valores que sempre conduziram minha vida: fé, honestidade, coragem e compromisso com a verdade. A verdade sempre prevalecerá. Quero que Deus abençoe São José do Rio Preto e todas as famílias da nossa cidade", finalizou.