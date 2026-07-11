TCE dá 15 dias para Prefeitura explicar o Smart Rio Preto
Representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pede apuração da concessão de R$ 1,7 bilhão, e que, no caso de irregularidades, a contratação seja suspensa; Prefeitura de Rio Preto diz que irá apresentar informações dentro do prazo
por Vinícius Marques
Publicado em 10/07/2026 às 22:12Atualizado em 10/07/2026 às 22:14
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