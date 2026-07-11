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TCE dá 15 dias para Prefeitura explicar o Smart Rio Preto

Representação junto ao Tribunal de Contas do Estado pede apuração da concessão de R$ 1,7 bilhão, e que, no caso de irregularidades, a contratação seja suspensa; Prefeitura de Rio Preto diz que irá apresentar informações dentro do prazo

por Vinícius Marques
Publicado em 10/07/2026 às 22:12Atualizado em 10/07/2026 às 22:14
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O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), durante apresentação do projeto Smart ( Marcos Morelli/Prefeitura de Rio Preto)
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O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), durante apresentação do projeto Smart ( Marcos Morelli/Prefeitura de Rio Preto)
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) deu prazo de 15 dias para a Prefeitura apresentar justificativas sobre questionamentos relativos ao contrato de concessão do projeto Smart Rio Preto, uma das principais vitrines do governo do Coronel Fábio Candido (PL).O despacho, assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho, foi publicado no últ

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