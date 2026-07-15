Tarifa de água e esgoto de Rio Preto terá reajuste de 6,3%
Índice foi apresentado ao Semae pela agência reguladora dos serviços prestados pela autarquia; o aumento está acima dos 4,7% da inflação dos últimos 12 meses e, segundo a agência, foi puxado pelo aumento da taxa de energia elétrica
por Francela Pinheiro
Publicado em 14/07/2026 às 22:18Atualizado em 14/07/2026 às 22:30
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