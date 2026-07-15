Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal

Tarifa de água e esgoto de Rio Preto terá reajuste de 6,3%

Índice foi apresentado ao Semae pela agência reguladora dos serviços prestados pela autarquia; o aumento está acima dos 4,7% da inflação dos últimos 12 meses e, segundo a agência, foi puxado pelo aumento da taxa de energia elétrica

por Francela Pinheiro
Publicado em 14/07/2026 às 22:18Atualizado em 14/07/2026 às 22:30
Fonte preferida no Google
Rodrigo Carmona, superintendente do Semae: atualização tarifária em conjunto com agência reguladora (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
Galeria
Rodrigo Carmona, superintendente do Semae: atualização tarifária em conjunto com agência reguladora (Divulgação/Prefeitura de Rio Preto)
Ouvir matéria
A conta de água e esgoto de Rio Preto deve ficar 6,3% mais cara. O percentual de aumento da tarifa foi anunciado pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Semae) nesta terça-feira, 14. O reajuste foi proposto pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ), responsável pela re

Conteúdo exclusivo para assinantes

Desbloqueie essa matéria e tenha acesso ilimitado a conteúdos exclusivos a partir de R$ 12,90/mês!