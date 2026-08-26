Tarcísio sai em defesa de Flávio Bolsonaro no caso Dark Horse: 'Acredito que ele não deve nada'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu novamente em defesa de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PL, afirmando acreditar que ele não deve nada em relação ao caso "Dark Horse". A declaração foi feita durante sabatina ao vivo promovida pela Veja.

O governador de SP foi questionado sobre uma suposta omissão em relação ao uso e destino do dinheiro pago por Daniel Vorcaro para custear a cinebiografia sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em resposta, o candidato afirmou que "a gente tem que ser o mais transparente possível, principalmente quando a gente não deve nada. Eu acredito que ele (Flávio Bolsonaro) não deva, então ele vai ter a oportunidade de, ao ser interpelado, explicar isso", disse.

Em seguida, ele continuou dizendo que também acha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem muita coisa para explicar. "Como é que um esquema de lobby se estabeleceu na antessala, no gabinete dele, como é que é a relação do careca do INSS com seu filho? Acho que para o eleitor tomar a sua decisão, ele precisa ouvir o esclarecimento de todos", concluiu.