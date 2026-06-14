STF julga ação que questiona prorrogação de contrato de transporte coletivo de Rio Preto

Ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar a ação da direção nacional do PSB, partido do deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB), que aponta suposta irregularidade na prorrogação dos contratos de concessão de transporte coletivo em Rio Preto.

A prorrogação por dez anos foi formalizada em 2021, na gestão do ex-prefeito Edinho Araújo (PRD), e foi motivo de questionamentos no STF em 2024, quando Valdomiro foi candidato a prefeito. O PSB questiona a falta de licitação para prorrogar o contrato, tema que chegou a agitar os embates da corrida eleitoral de 2024. Passados dois anos desde que a ação foi protocolada, agora os ministros do órgão máximo do Judiciário se debruçam sobre o tema. O contrato de concessão já previa a possibilidade de prorrogação, por uma única vez, o que dependia de aprovação de lei específica na Câmara. O projeto foi aprovado em uma tumultuada sessão.

O partido argumenta que a lei que permitiu a prorrogação do contrato sem a realização de nova licitação, de forma automática, teria violado "os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da eficiência", além da jurisprudência do STF sobre o tema. O partido defende que uma nova licitação seja realizada. Em Rio Preto, o serviço está a cargo das empresas Circular Santa Luzia e Expresso Itamarati.

O relator da ação, o ministro Cristiano Zanin, votou pela improcedência da ação. Ele citou que o contrato inicial previa a possibilidade de prorrogação. O ministro citou, ainda, que dados apresentados pela Prefeitura são de “análise de cenários e de mercado”. A Prefeitura havia apontado risco de nova licitação “fracassar” devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 no serviço de transporte coletivo, o que foi verificado em outras cidades.

"Como se observa, a análise de cenários e de mercado foi realizada e houve justificativa razoável antecedente à decisão de prorrogar o contrato", escreveu Zanin em seu voto. "Observo, ademais, que o prognóstico desfavorável à licitação encontra respaldo no fato de que não foi trazida aos autos qualquer notícia de terceiros interessados na concessão que, à época da prorrogação, houvessem impugnado a medida ou manifestado interesse em concorrer pelo serviço", complementa.

O julgamento mobiliza sessão virtual do Tribunal Pleno do STF. Seguiram o voto do relator os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O julgamento termina à meia-noite de segunda, 15. No total, 11 ministros irão votar.