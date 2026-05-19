Sessão de votação de CP contra o Coronel começa com impasse

A sessão da Câmara de Rio Preto que terá votação de pedidos de comissão processante contra o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), começou com impasse. Vereadores discutem se terá tempo de defender o voto , a favor ou contra, antes da votação.

Presidente da Câmara, Luciano Julião (PL) conversa com vereadores para uma definição. Há grupo com faixa a favor do Coronel e três faixas contrárias.

Ainda em meio a protestos da oposição, ficou definido que cada vereador poderá falar cinco minutos antes da votação das comissões.

Denúncias

A Câmara irá votar nesta terça-feira, 19, em sequência as duas denúncias que apontam uma série de supostas irregularidades administrativas do governo do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL). As votações irão ocorrer na primeira etapa da sessão, que tem início às 9h, e serão conduzidas pelo presidente da Câmara, Luciano Julião (PL). O presidente só vota em caso de empate.

As denúncias citam, entre outros apontamentos, o convênio de R$ 11,9 milhões cancelado com a Santa Casa de Casa Branca, depois de questionamentos envolvendo a negociação.