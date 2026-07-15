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Senado aprova PEC dos agentes de saúde, em derrota para Lula

Relator do texto, senador Irajá (PSD-TO), descarta risco de judicialização e afirma que proposta não é ‘pauta-bomba’, e sim pauta social; governo estima impacto de R$ 27,9 bi em dez anos e sinaliza recorrer ao STF para derrubar o texto

por Agência Estado
Publicado em 14/07/2026 às 22:17Atualizado em 14/07/2026 às 22:20
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Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que foi apontado nos bastidores como "homem da pauta- bomba" (Divulgação/Senado Federal)
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Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que foi apontado nos bastidores como "homem da pauta- bomba" (Divulgação/Senado Federal)
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O Senado concluiu nesta terça-feira, 14, a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que cria aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, em um revés para o governo, que estima o impacto da medida em R$ 27,9 bilhões em dez anos.A proposta foi aprovada nos dois turnos por 73 a 1. Para passar, a PEC pre

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