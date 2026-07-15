Senado aprova PEC dos agentes de saúde, em derrota para Lula
Relator do texto, senador Irajá (PSD-TO), descarta risco de judicialização e afirma que proposta não é ‘pauta-bomba’, e sim pauta social; governo estima impacto de R$ 27,9 bi em dez anos e sinaliza recorrer ao STF para derrubar o texto
por Agência Estado
Publicado em 14/07/2026 às 22:17Atualizado em 14/07/2026 às 22:20
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