Semae deixa programa do Estado que prevê concessão para obra de R$ 1,2 bilhão

A assessoria do Semae de Rio Preto, conduzida por Rodrigo Carmona, divulgou nota na manhã desta terça-feira, 5, na qual afirma que a partir de hoje não participa do programa Universalisa-SP, do governo estadual.

O programa prevê concessão de R$ 1,2 bilhão para captar a água no rio Grande. Na segunda, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, afirmou em entrevista ao Diário que o Semae não será privatizado com o programa. Na nota, o Semae afirma que já supera metas do Marco de Legal de Saneamento.

Em nota, a assessoria do governo estadual afirmou que "a adesão ao UniversalizaSP é uma decisão dos municípios, não sendo obrigatória a participação em nenhuma fase do projeto."

Leia a nota do Semae na íntegra

NOTA SeMAE - Universaliza SP

O SeMAE Rio Preto informa que, a partir desta data, não participa do programa Universaliza SP.

A autarquia já supera todas as metas do Marco Legal do Saneamento que o programa visa auxiliar os municípios a atingirem.

O SeMAE tem como o foco permanente elevar a eficiência operacional, consolidar a segurança hídrica e intensificar as metas de redução de perdas em nosso município.

O compromisso é garantir um saneamento moderno, independente e sustentável, para o futuro e desenvolvimento de Rio Preto.