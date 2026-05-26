Sem adesão mínima, pedido de CPI do Sítio é arquivado na Câmara de Rio Preto

Sem reunir quantidade mínima de assinaturas, o requerimento de CPI para apurar aquisição de um sítio por parte do prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), será arquivado na Câmara. Para ser viabilizada no Legislativo, o requerimento precisava de ao menos oito assinaturas, mas parou em sete adesões.

O Coronel, que nega irregularidades na compra do imóvel, teve, com isso, uma vitória no Legislativo.

O pedido foi protocolado na Câmara pelo vereador Pedro Roberto (Republicanos) na sexta, 22. O prazo de assinaturas terminou na tarde desta terça, 26. Além de Pedro, haviam assinado os vereadores Alexandre Montenegro (PL), João Paulo Rillo (PT), Renato Pupo (Avante) e Abner Tofanelli (PSB), na sexta. Nesta terça, pela manhã, o vereador Jean Dornelas (MDB) assinou e, no início da tarde, Odélio Chaves (Podemos) também assinou.

Durante a sessão, parlamentares de oposição ao governo do Coronel Fábio Candido, por repetidas vezes, pediram apoio para a oitava adesão, sem que isso tenha ocorrido.

"Todos que assinaram merecem o meu extremo respeito. A gente gostaria de cumprir a nossa obrigação", disse o vereador Pedro Roberto.

Apuração

Parlamentares de oposição encaminharam em abril uma representação no Ministério Público no qual pediam apuração sobre a compra do sitio.Um pedido inicial foi arquivado e foi apresentado recurso. No novo pedido, foi anexado um termo de declaração de um dos proprietários do imóvel que afirmou que o sítio teria custado R$ 600 mil e não R$ 200 mil, conforme registrado em cartório.

Na última semana, o Ministério Público determinou a abertura de inquérito policial na Delegacia Seccional.

O prefeito, em nota divulgada na última semana, afirmou que seus bens são compatíveis com sua renda e estão declarados na Receita Federal.