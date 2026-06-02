'Saio mais fortalecido', diz Kizumba após MP arquivar apuração de uso da Cidade da Criança
Ministério Público arquivou apuração sobre uso de área pública como estacionamento, que foi autorizada pelo vereador, que era secretário de Esportes
O vereador de Rio Preto Klebinho Kizumba (PL) afirmou, em nota divulgada por sua assessoria nesta terça-feira, 2, que a decisão do Ministério Público de arquivar apuração sobre uso de área na Cidade da Criança como estacionamento no show da banda Guns N’ Roses “confirma” o que ele defendeu.
“Hoje, a decisão do Ministério Público confirma aquilo que sempre defendemos: não houve intenção ou má-fé, não houve prejuízo aos cofres públicos e não houve qualquer ato que justificasse a minha responsabilização. Minha mãe sempre me ensinou a nunca abrir mão dos meus princípios, e foi exatamente com base neles que enfrentei todo esse período. Sempre confiei na verdade e na Justiça”, afirma nota.
O promotor Carlos Romani decidiu arquivar a apuração receber informações da Prefeitura, de ouvir envolvidos e também entidade com sede em Guaraci que ficaria com recurso do estacionamento para desenvolver projeto social.
“Após ampla e criteriosa apuração, o procedimento foi arquivado, reconhecendo-se que os fatos analisados não configuraram qualquer irregularidade capaz de justificar uma ação judicial. Respeitei cada etapa da investigação e continuo acreditando que a transparência é o melhor caminho para quem exerce a vida pública”, complementa a nota de Kizumba.
“Saio desse episódio ainda mais fortalecido. Continuarei trabalhando com humildade, responsabilidade e compromisso com a população. A verdade prevaleceu, e sigo de cabeça erguida, honrando a confiança de todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, continuo no lugar que sinto feliz, nos braços do povo e nos braços de Deus”, finaliza.