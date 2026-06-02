'Saio mais fortalecido', diz Kizumba após MP arquivar apuração de uso da Cidade da Criança

O vereador de Rio Preto Klebinho Kizumba (PL) afirmou, em nota divulgada por sua assessoria nesta terça-feira, 2, que a decisão do Ministério Público de arquivar apuração sobre uso de área na Cidade da Criança como estacionamento no show da banda Guns N’ Roses “confirma” o que ele defendeu.

“Hoje, a decisão do Ministério Público confirma aquilo que sempre defendemos: não houve intenção ou má-fé, não houve prejuízo aos cofres públicos e não houve qualquer ato que justificasse a minha responsabilização. Minha mãe sempre me ensinou a nunca abrir mão dos meus princípios, e foi exatamente com base neles que enfrentei todo esse período. Sempre confiei na verdade e na Justiça”, afirma nota.

O promotor Carlos Romani decidiu arquivar a apuração receber informações da Prefeitura, de ouvir envolvidos e também entidade com sede em Guaraci que ficaria com recurso do estacionamento para desenvolver projeto social.

“Após ampla e criteriosa apuração, o procedimento foi arquivado, reconhecendo-se que os fatos analisados não configuraram qualquer irregularidade capaz de justificar uma ação judicial. Respeitei cada etapa da investigação e continuo acreditando que a transparência é o melhor caminho para quem exerce a vida pública”, complementa a nota de Kizumba.

“Saio desse episódio ainda mais fortalecido. Continuarei trabalhando com humildade, responsabilidade e compromisso com a população. A verdade prevaleceu, e sigo de cabeça erguida, honrando a confiança de todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, continuo no lugar que sinto feliz, nos braços do povo e nos braços de Deus”, finaliza.