Rubem Bottas deixa de vez a Secretaria de Saúde

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), decidiu nesta segunda-feira, 15, exonerar o secretário de Saúde, Rubem Bottas. A pasta segue sob responsabilidade do secretário interino Mauro Alves dos Santos Júnior, que é titular de Planejamento. Segundo a assessoria da Prefeitura, a saída foi "a pedido" de Bottas.

Bottas estava de licença desde 4 de maio, quando o governo decidiu anular o convênio da Saúde com a Santa Casa de Casa Branca para realização de mutirão de exames. A contratação sem chamamento público provocou polêmica.

O convênio, no valor de R$ 11,9 milhões, é alvo de apuração em CPI instalada na Câmara, no Ministério Público e em sindicância da própria prefeitura. O município repassou R$ 4,7 milhões adiantados para a Santa Casa de Casa Branca em abril. O município deu prazo para restituição – que já terminou – e R$ 950 mil foram restituídos. O hospital de Casa Branca entrou com ação na Justiça e pediu para parcelar os R$ 3,8 milhões restantes. A Justiça determinou na última semana que a Prefeitura se manifeste sobre este pedido. A homologação imediata da proposta foi rejeitada pela Justiça.

Ao anunciar a anulação do convênio, a Prefeitura divulgou que Bottas “solicitou o afastamento, demonstrando seu compromisso com a lisura e transparência nas investigações”.

A reportagem solicitou posicionamento da Prefeitura sobre a sindicância e eventuais medidas que serão tomadas pelo município e aguarda retorno.

Na última terça, 9, a assessoria da Prefeitura afirmou informou que "a decisão das providências cabíveis terá como prioridade o ressarcimento integral dos valores aos cofres públicos e eventuais responsabilizações dos envolvidos."

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de São José do Rio Preto comunica a saída, a pedido, do secretário municipal de Saúde, Dr. Rubem Bottas, que encerra seu ciclo à frente da pasta.

Durante o período em que esteve na Secretaria de Saúde, Dr. Rubem Bottas conduziu uma das áreas mais complexas da administração municipal, responsável pelo atendimento diário de milhares de rio-pretenses em diferentes níveis de atenção.

Sob sua gestão, a rede municipal registrou 1.129.570 atendimentos na Atenção Básica e 1.382.160 procedimentos na Atenção Especializada, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. Na área de Urgência e Emergência, foram realizados 888.793 atendimentos e procedimentos.

A Secretaria também avançou na ampliação do atendimento digital, com 44.306 teleconsultas realizadas, fortalecendo o uso da tecnologia como ferramenta de acesso e organização da rede.

Na assistência farmacêutica, foram adquiridas 47.460.086 unidades de medicamentos e dispensadas 45.496.508 unidades, garantindo continuidade no fornecimento de tratamentos à população.

A Vigilância em Saúde também apresentou indicadores relevantes no período, como redução de 33% nas manifestações relacionadas a vetores e queda de 96% na positividade em pontos estratégicos. A Ouvidoria da Saúde registrou 4.421 manifestações, com 93,8% concluídas e nota média de satisfação de 4,49.

Além dos dados de atendimento, a gestão de Dr. Rubem Bottas contribuiu para a reorganização de fluxos, ampliação de horários, fortalecimento de serviços e integração da rede municipal em áreas como atenção domiciliar, saúde mental, reabilitação, diagnóstico, atenção básica e urgência.

A Prefeitura de São José do Rio Preto agradece ao Dr. Rubem Bottas pelos serviços prestados à saúde pública municipal e deseja êxito em seus novos projetos profissionais."