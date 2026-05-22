Requerimento propõe CPI para investigar compra de sítio pelo Coronel

O vereador Pedro Roberto (Republicanos) protocolou, nesta sexta-feira, 22, requerimento para abertura de uma CPI na Câmara para investigar supostas irregularidades na compra de imóveis vinculados ao Coronel Fábio Candido (PL), à primeira-dama e a um irmão do prefeito. O pedido recebeu, por ora, cinco assinaturas.

São necessárias pelo menos oito assinaturas para viabilizar a formação de uma comissão especial de inquérito. Além de Pedro Roberto, assinam a CPI os vereadores João Paulo Rillo (PT), Abner Tofanelli (PSB), Renato Pupo (Avante) e Alexandre Montenegro (PL).

A compra de um sítio, em nome da primeira-dama e do prefeito, virou alvo de uma apuração na Delegacia Seccional de Polícia, a partir de uma representação encaminhada ao Ministério Público por vereadores de oposição. O MP requisitou a instauração de inquérito policial.

Um dos proprietários do sítio afirma que a negociação, a cargo de um corretor de imóveis, seria no valor de R$ 600 mil, e não de R$ 200 mil, conforme registrado. O valor de uma casa no condomínio Figueira 1, avaliada em R$ 500 mil e comprada por um irmão do prefeito, também consta no requerimento.

A assessoria do governo nega irregularidades na aquisição de imóveis. A reportagem solicitou posicionamento sobre o novo pedido de CPI e aguarda retorno.

Sobre a apuração solicitada pelo MP, a assessoria afirma que “todos os bens encontram-se devidamente declarados aos órgãos competentes e são compatíveis com sua renda acumulada ao longo da carreira como Coronel da reserva da Polícia Militar, bem como com os subsídios recebidos no exercício do cargo de prefeito municipal”.

“O prefeito Coronel Fábio Candido reafirma que mantém absoluta tranquilidade em relação aos fatos apurados, por ter plena convicção da legalidade de sua conduta e da regularidade de seu patrimônio”, consta na nota.

Outra CPI

O governo do Coronel Fábio Candido é alvo de outra CPI na Câmara, que apura supostas irregularidades em convênio com a Santa Casa de Casa Branca.