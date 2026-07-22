Preso na PF, ex-juiz Julio Cuginotti morre em São Paulo
O ex-juiz da 4ª Vara Cível de Rio Preto estava preso na Polícia Federal desde o dia 26 de junho, após ser extraditado da Itália para cumprir pena por desvio de recursos de um colégio na capital paulista; a carreira de Cuginotti em Rio Preto foi marcada por uma sucessão de escândalos durante sua atuação no Judiciário local
por Francela Pinheiro
Publicado em 21/07/2026 às 22:46Atualizado em 21/07/2026 às 22:48
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