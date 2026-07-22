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Preso na PF, ex-juiz Julio Cuginotti morre em São Paulo

O ex-juiz da 4ª Vara Cível de Rio Preto estava preso na Polícia Federal desde o dia 26 de junho, após ser extraditado da Itália para cumprir pena por desvio de recursos de um colégio na capital paulista; a carreira de Cuginotti em Rio Preto foi marcada por uma sucessão de escândalos durante sua atuação no Judiciário local

por Francela Pinheiro
Publicado em 21/07/2026 às 22:46Atualizado em 21/07/2026 às 22:48
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Julio César Afonso Cuginotti: ex-juiz protagonizou escândalos (Reprodução/Redes Sociais)
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Julio César Afonso Cuginotti: ex-juiz protagonizou escândalos (Reprodução/Redes Sociais)
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O ex-juiz da 4ª Vara Cível de Rio Preto Julio César Afonso Cuginotti morreu nesta terça-feira, 21, aos 61 anos de idade, na Polícia Federal, em São Paulo.Ele estava preso na carceragem da PF desde o último dia 26 de junho, após ser extraditado da Itália para o Brasil para cumprir a pena de sete anos de prisão, em regime semiaberto, pelo desvio de R

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