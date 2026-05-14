Presidente Lula visita o Hospital de Amor, em Barretos, nesta sexta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitam, nesta sexta-feira, 15, às 9h, o Hospital de Amor (HA), em Barretos.

Segundo o governo, na ocasião, eles vão anunciar a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD). O intuito é acelerar o acesso de pacientes oncológicos a terapias e procedimentos de alta complexidade, além de ampliar a capacidade da instituição em combinar inovação médica, escala assistencial e eficiência de custos.

Além disso, o presidente e o ministro anunciam pacote de medidas para garantir atendimento oncológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes.

Dentre os anúncios, está a implementação de uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública, acelerando o acesso de pacientes a terapias e procedimentos de alta complexidade.

Também serão anunciadas a entrega de novos aceleradores lineares e de veículos para o transporte de pacientes até os locais de tratamento, por meio do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde.

Visita ao Hospital de Amor (HA) - Barretos (SP)

🗓️ Data: sexta-feira, 15 de maio

🕙 Horário: 9h

📍 Local: Hospital de Amor (HA) - Rua Antenor Duarte Viléla, 1650, dr. Paulo Prata, Barretos - SP