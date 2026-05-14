Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
VISITA

Presidente Lula visita o Hospital de Amor, em Barretos, nesta sexta-feira

Governo deve anunciar a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas

por Redação
Publicado em 14/05/2026 às 13:36Atualizado em 14/05/2026 às 13:36
Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela (Agência Brasil)
Galeria
Lula quer anular leilão da Petrobras por vender gás acima da tabela (Agência Brasil)
Ouvir matéria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitam, nesta sexta-feira, 15, às 9h, o Hospital de Amor (HA), em Barretos.

Segundo o governo, na ocasião, eles vão anunciar a construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD). O intuito é acelerar o acesso de pacientes oncológicos a terapias e procedimentos de alta complexidade, além de ampliar a capacidade da instituição em combinar inovação médica, escala assistencial e eficiência de custos.

Além disso, o presidente e o ministro anunciam pacote de medidas para garantir atendimento oncológico gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando as chances de cura e a qualidade de vida dos pacientes.

Dentre os anúncios, está a implementação de uma tabela específica para o financiamento da cirurgia robótica oncológica na rede pública, acelerando o acesso de pacientes a terapias e procedimentos de alta complexidade.

Também serão anunciadas a entrega de novos aceleradores lineares e de veículos para o transporte de pacientes até os locais de tratamento, por meio do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde.

Visita ao Hospital de Amor (HA) - Barretos (SP)

🗓️ Data: sexta-feira, 15 de maio

🕙 Horário: 9h

📍 Local: Hospital de Amor (HA) - Rua Antenor Duarte Viléla, 1650, dr. Paulo Prata, Barretos - SP