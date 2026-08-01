Prefeitura já usou 97% do valor previsto para subsidiar ônibus
Despesas computadas na Secretaria de Trânsito somam R$ 28 milhões para empresas que fazem o transporte coletivo; gasto mensal também sobe neste ano e Prefeitura diz que estuda "medidas cabíveis e possíveis" para crédito extra
por Vinícius Marques
Publicado em 31/07/2026 às 21:53Atualizado em 31/07/2026 às 22:02
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