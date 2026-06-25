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EFEITO COPA

Prefeitura de Rio Preto vai fechar às 11h na segunda-feira

Horário especial foi definido pelo prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido, em função da partida da seleção brasileira na Copa, que será às 14h

por Vinícius Marques
Publicado em 25/06/2026 às 10:30Atualizado em 25/06/2026 às 13:35
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Prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (Ivan Feitosa/Prefeitura de Rio Preto)
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Prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (Ivan Feitosa/Prefeitura de Rio Preto)
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O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), assinou decreto que estabelece horário especial de funcionamento de repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, 29. O comunicado foi divulgado pela assessoria da Prefeitura nesta quinta, 25.

As repartições municipais irão fechar às 11h na segunda. Serviços essenciais funcionarão normalmente, segundo a assessoria da Prefeitura.

“A Prefeitura de São José do Rio Preto informa que o prefeito Coronel Fábio Candido assinou o Decreto nº 20.588, de 25 de junho de 2026, que estabelece horário especial de funcionamento das repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, 29 de junho, em razão da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026”, afirma o comunicado. O decreto será publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, 26.

“A medida não se aplica aos serviços essenciais e de interesse público, que funcionarão normalmente, sem interrupção, garantindo o atendimento à população. Entre eles estão os serviços de saúde, segurança, limpeza urbana e demais atividades indispensáveis”.

A equipe brasileira irá jogar na próxima segunda-feira às 14h em Houston, no Texas. Na quarta, 25, a Seleção venceu a Escócia por 3 a 0 e avançou em primeiro lugar do grupo C na fase de mata-mata.

Segundo a Prefeitura, decreto também determina que “caberá aos secretários municipais definir, quando necessário, a manutenção de outros serviços considerados essenciais para assegurar a continuidade do atendimento público.”