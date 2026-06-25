Prefeitura de Rio Preto vai fechar às 11h na segunda-feira

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), assinou decreto que estabelece horário especial de funcionamento de repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, 29. O comunicado foi divulgado pela assessoria da Prefeitura nesta quinta, 25.

As repartições municipais irão fechar às 11h na segunda. Serviços essenciais funcionarão normalmente, segundo a assessoria da Prefeitura.

“A Prefeitura de São José do Rio Preto informa que o prefeito Coronel Fábio Candido assinou o Decreto nº 20.588, de 25 de junho de 2026, que estabelece horário especial de funcionamento das repartições públicas municipais na próxima segunda-feira, 29 de junho, em razão da participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026”, afirma o comunicado. O decreto será publicado no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, 26.

“A medida não se aplica aos serviços essenciais e de interesse público, que funcionarão normalmente, sem interrupção, garantindo o atendimento à população. Entre eles estão os serviços de saúde, segurança, limpeza urbana e demais atividades indispensáveis”.

A equipe brasileira irá jogar na próxima segunda-feira às 14h em Houston, no Texas. Na quarta, 25, a Seleção venceu a Escócia por 3 a 0 e avançou em primeiro lugar do grupo C na fase de mata-mata.

Segundo a Prefeitura, decreto também determina que “caberá aos secretários municipais definir, quando necessário, a manutenção de outros serviços considerados essenciais para assegurar a continuidade do atendimento público.”