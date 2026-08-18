Prefeitura decide revogar licitação da obra na avenida Murchid Homsi

A Prefeitura de Rio Preto informou nesta terça-feira, 18, que irá revogar licitação de obras na avenida Murchid Homsi. A decisão foi anunciada horas depois de a Justiça de Rio Preto determinar a suspensão da concorrência de R$ 29 milhões para obras de drenagem no local. Segundo a nota, um "novo edital" será publicado em breve.

Ação popular do vereador João Paulo Rillo (PT) e do deputado estadual Guilherme Cotez (Psol) questionou a falta de licença ambiental para supressão de árvores. O projeto prevê derrubada de até 943 árvores. A Prefeitura afirma que terá plantio de 875 mudas na mesma avenida e compensação em outras áreas municipais.

"Diante da complexidade da obra e adequando-se à decisão judicial, a Prefeitura de São José do Rio Preto informa que, após análise técnica da Procuradoria-Geral do Município, da Diretoria de Compras e da Secretaria de Obras, tomou a decisão cautelar de revogar a licitação das obras da Avenida Murchid Homsi", afirma a nota.

"Em breve um novo edital será publicado e a Prefeitura dará continuidade às providências necessárias para a execução da importante obra de infraestrutura urbana.

"Tendo em vista que a obra só poderá ser iniciada após as eleições, não haverá prejuízo no cronograma de entregas para a população."

