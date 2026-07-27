Pré-candidato à presidência, Romeu Zema cumpre agenda em Rio Preto

Governador de Minas Gerais até março deste ano e pré-candidato à corrida presidencial, Romeu Zema (Novo) vem a Rio Preto nesta terça-feira, 28, para participar de um jantar-debate com os filiados do Lide Noroeste Paulista. O evento será a partir das 19h00 e deve reunir mais de 100 integrantes do grupo, além de representantes da imprensa e convidados.

“Esse tipo aproximação entre futuros candidatos à Presidência do País e líderes da região já é uma tradição do Lide em anos eleitorais e abre portas para que propostas sejam mais direcionadas às necessidades do nosso empresariado”, disse o presidente do grupo, Marcos Scaldelai..

Natural de Araxá (MG), Romeu Zema é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. Entre 1990 e 2016, atuou como presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, ecossistema que inclui varejo de eletrodomésticos e móveis, serviços financeiros, consórcios, seguros e concessionárias de veículos.

Zema foi eleito governador de Minas Gerais no segundo turno das eleições de 2018, e reeleito em 2022 com 56,18% dos votos válidos no primeiro turno. Deixou o cargo no início de 2026, para se oficializar como pré-candidato à Presidência do Brasil neste ano.

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