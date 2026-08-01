PP veta Tereza Cristina como vice de Flávio e mantém neutralidade
Posicionamento do partido ocorreu nesta sexta-feira, 31, um dia após senadora se encontrar com presidenciável do PL e aceitar convite para ser vice na chapa do bolsonarista; senador afirmou que não vai desistir de uma aliança
por Agência Estado
Publicado em 31/07/2026 às 21:54Atualizado em 31/07/2026 às 21:55
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