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PP veta Tereza Cristina como vice de Flávio e mantém neutralidade

Posicionamento do partido ocorreu nesta sexta-feira, 31, um dia após senadora se encontrar com presidenciável do PL e aceitar convite para ser vice na chapa do bolsonarista; senador afirmou que não vai desistir de uma aliança

por Agência Estado
Publicado em 31/07/2026 às 21:54Atualizado em 31/07/2026 às 21:55
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Senador Flávio Bolsonaro (PL) e a senadora Tereza Cristina (PP) (Divulgação/Agência Senado)
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Senador Flávio Bolsonaro (PL) e a senadora Tereza Cristina (PP) (Divulgação/Agência Senado)
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O PP vetou a possibilidade de a senadora Tereza Cristina (PP-MS) compor a chapa presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidata a vice-presidente e afirmou, em nota divulgada à imprensa, que manterá neutralidade na disputa pelo Palácio do Planalto.“O Progressista, após consulta aos seus diretórios estaduais, decidiu, por maioria, pe

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