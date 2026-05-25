Polícia investiga troca de agressões entre vice-prefeito e vereador de Mirassol

A Polícia Civil de Mirassol vai instaurar inquérito para investigar as circunstâncias de uma suposta troca de agressões envolvendo o vice-prefeito da cidade, Beto Feres, e o vereador Edson Branco na manhã desta segunda-feira, 25. Ambos prestaram depoimento na delegacia e contaram versões diferentes sobre o desentendimento.

De acordo com o vice-prefeito, ele chegou ao gabinete por volta das 09h e, enquanto estava em uma chamada ao telefone, ouviu fortes batidas na porta.

Beto Feres afirma que, antes de conseguir atender à porta, esta foi arrombada pelo vereador, que estava acompanhado do seu filho e chefe de gabinete, Renato Scochi.

Na versão do vice-prefeito, Renato o agarrou por trás, imobilizando seus braços, enquanto o vereador o agrediu. Ao conseguir se desvencilhar, reagiu com um golpe, não sabendo precisar se foi tapa ou soco, que atingiu Edson. Após a reação, pai e filho teriam fugido do local, proferindo ameaças.

Duas funcionárias teriam testemunhado parte da confusão. Beto afirma que não possui desavença pessoal com os envolvidos.

Outro lado

Já o vereador afirmou que, no último sábado, 23, durante um jogo do Mirassol, seu filho estava em um camarote, onde ocorreu um desentendimento com o vice-prefeito, relacionado à publicações em redes sociais.

Nesta segunda, o vereador compareceu à Prefeitura, segundo ele, com o intuito de tratar do assunto com o vice-prefeito. Ele e o filho entraram no gabinete de Beto, que teria reagido, tentando agredir o chefe de gabinete.

O vereador alega que se colocou à frente para proteger o filho, ocasião em que foi atingido na região do olho direito por um soco. Edson Branco afirma que tentou apenas conter o agressor, segurando-o para impedir novas agressões, não tendo revidado. Ele sofreu lesão na região do olho direito.

Nas redes sociais, Branco publicou um vídeo dizendo que, tão logo entraram no gabinete, foram agredidos pelo vice-prefeito.

“Começou a conversa, ele partiu pra agressão. É isso que paga um vereador que está fiscalizando o município”, disse.

Ambos envolvidos passarão por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Rio Preto. Testemunhas serão intimadas a depor. A Polícia Civil deve requisitar imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de Mirassol.

O caso foi registrado como lesão corporal e dano ao patrimônio.

O vereador não atendeu às ligações, nem respondeu à tentativa de contato no WhatsApp.

O Diário falou com o advogado do vice-prefeito, Marcus Belloto, mas ele não quis comentar o assunto.

Em nota, a a Prefeitura de Mirassol informou que, na manhã desta segunda-feira (25), a sala do vice-prefeito Beto Feres foi invadida e ele foi agredido pelo chefe de gabinete Renato Scochi e pelo vereador Edson Branco.

"O episódio resultou em registro de boletins de ocorrência por todas as partes envolvidas. A Polícia Científica esteve no local para periciar a porta do gabinete do vice-prefeito, que foi danificada, e os envolvidos se submeteram a exame de corpo de delito, conforme os procedimentos legais", explica.

A administração municipal acrescentou que repudia qualquer forma de violência e desrespeito no ambiente de trabalho e destaca que seguirá colaborando com as autoridades policiais no que for solicitado, preservando sempre o funcionamento regular dos serviços públicos e o interesse da população de Mirassol.

(Colaborou Marco Antonio dos Santos)