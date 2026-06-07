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Poder de fogo da oposição é maior que o da base aliada nas redes sociais

Levantamento exclusivo do Diário mostra que, juntos, os vereadores de oposição ao governo do Coronel Fábio Cândido (PL) atingem e mobilizam mais gente nas redes sociais do que os demais integrantes do Legislativo municipal, que forma a chamada base governista

por Francela Pinheiro
Publicado há 6 horas
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Edinho Baffi, especialista em marketing político (Divulgação)
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Edinho Baffi, especialista em marketing político (Divulgação)
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Embora minoria na Câmara de Rio Preto, a bancada de oposição ao governo do Coronel Fábio Cândido (PL) tem conseguido fazer mais barulho nas redes sociais em torno de temas polêmicos e negativos ao governo do que os aliados do prefeito, ou seja, a chamada base de apoio. Levantamento exclusivo do Diário mostra que os opositores têm conseguido, por ex

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