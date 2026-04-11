PF intima amiga de Lulinha a prestar novo depoimento

A Polícia Federal (PF) intimou a empresária Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para prestar depoimento no inquérito sobre desvios de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Sua defesa respondeu à PF que ela já havia prestado informações por escrito e que estaria “à disposição para qualquer esclarecimento suplementar” após ter acesso completo aos autos.

Até então, porém, ela não havia sido chamada a prestar depoimento. A PF fez uma rodada de intimação de mais de 30 alvos da investigação para colher seus depoimentos, e Roberta foi uma das pessoas intimadas.

Os investigadores entraram em contato com a defesa de Roberta e lhe perguntaram se ela teria interesse em prestar depoimento por videoconferência.

“A PF nos indagou se teríamos interesse em prestar depoimento. Nós respondemos que já prestamos esclarecimentos escritos e que estávamos à disposição para qualquer esclarecimento suplementar após termos acesso completo aos autos”, afirmou o advogado Bruno Salles, responsável pela defesa da empresária. A defesa reiterou que ela nunca se recusou a prestar depoimentos e se colocou “à disposição” dos investigadores.