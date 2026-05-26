Pedido de CPI do Sítio chega a sete assinaturas e precisa de mais uma adesão para abertura

O requerimento proposto pelo vereador Pedro Roberto (Republicanos) para abertura de uma segunda CPI contra o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), chegou a sete assinaturas nesta terça-feira, 26. São necessárias no mínimo oito adesões para abertura.

O sexto vereador a assinar o pedido foi Jean Dornelas (MDB) e o sétimo foi Odélio Chaves (Podemos). Também já assinaram o requerimento os vereadores Pedro Roberto, autor, João Paulo Rillo (PT), Renato Pupo (Avante), Abner Tofanelli (PSB) e Alexandre Montenegro (PL).

O prazo para que vereadores assinem o documento termina nesta terça-feira, 26. O caso das supostas irregularidades relacionadas à compra, principalmente, de um sítio está sendo investigado em inquérito policial determinado pelo Ministério Público (MP) (leia ao lado).

Esta seria a segunda CPI que atinge o governo de Coronel na Casa. A primeira, a CPI de Casa Branca, presidida pelo vereador de oposição e delegado aposentado, Renato Pupo (Avante), está em andamento para apurar convênio da Prefeitura, via Secretaria de Saúde, com a Santa Casa de Casa Branca, na ordem de R$ 11,9 milhões – R$ 4,7 milhões adiantados – para realização de 63 mil exames de imagens em 90 dias. O convênio foi anulado e, agora, a Prefeitura aguarda a restituição total do pagamento.

Governo

Sobre a possibilidade de uma segunda CPI, a assessoria do governo informou nesta segunda-feira, 25, em nota, que “o Poder Legislativo é independente e tem autonomia para conduzir seus trabalhos e deliberar sobre os requerimentos apresentados pelos vereadores”, afirmou o texto. “A Prefeitura mantém uma relação republicana e respeitosa com a Câmara Municipal e não interfere nas decisões internas do Legislativo”, complementou o comunicado.

Prefeito

O prefeito nega irregularidades. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito disse ter “total tranquilidade” em relação à investigação sobre a compra do sítio. Coronel disse ainda que seus bens estão declarados à Receita Federal e que são compatíveis com a renda acumulada como policial militar, professor e prefeito. No vídeo, o prefeito disse ainda que não existe denúncia formal nem condenação contra ele, apenas uma apuração preliminar.

(Com Francela Pinheiro)