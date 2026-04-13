Vereadores pedem que Conselho de Ética investigue Kizumba por autorizar exploração da Cidade da Criança

Quatro vereadores de Rio Preto assinaram nesta segunda-feira, 13, representação na qual pedem apuração do Conselho de Ética da Câmara sobre a conduta do ex-secretário de Esportes Klebinho Kizumba (PL), que deixou o cargo em meio à polêmica de uso de área pública na Cidade da Criança como estacionamento no show da banda Guns N' Roses, na última terça-feira, 7.

A apresentação da banda internacional foi no Recinto de Exposições, ao lado da Cidade da Criança. Eleito vereador em 2024, Kizumba estava como secretário e agora retorna ao Legislativo. A representação assinada pelos vereadores João Paulo Rillo (PT), Pedro Roberto (Republicanos), Renato Pupo (Avante) e Alexandre Montenegro (PL) aponta suposta quebra de decoro.

Pagamento em Pix do estacionamento foi para conta em nome do secretário de Finanças da Câmara, José Luís Pereira, que pediu exoneração na sexta, 10. A autorização foi assinada por Kizumba um dia antes do show e o documento previa que o recurso deveria ir para a Associação Guasomafe, de Guaraci. O imóvel onde seria a sede da entidade está vazio, conforme mostra vídeo encaminhado a vereadores de oposição na sexta.

Na representação, vereadores afirmam que os fatos “possuem natureza pública, institucional e política, sendo inseparáveis da condição de agente político.”

“A reassunção imediata do mandato parlamentar faz com que tais condutas ingressem no âmbito de avaliação desta Casa, pois passam a afetar diretamente sua imagem e credibilidade”, consta no documento.

O pedido é para apuração com “a possibilidade de aplicação da sanção máxima de cassação do mandato, diante da gravidade dos fatos narrados”.

Associação

Dados da Receita Federal apontam que a associação, destinada a atendimentos a deficientes físicos foi criada em 2020. No endereço, havia uma placa de identificação da entidade em 2021. Imagem de 2024 já mostra um imóvel vazio onde seria a sede, mesma situação verificada na última sexta, 10. Vereadores de oposição receberam um vídeo gravado no mesmo dia que mostra o imóvel que seria a sede vazio. A reportagem entrou em contato por meio de telefones da entidade, mas a ligação cai na caixa postal. Pedido encaminhado por e-mail também ficou sem resposta.

Guaraci

A assessoria da Prefeitura de Guaraci afirmou que “nunca” soube da existência da associação. “Informamos que nunca soubemos da existência dessa associação. Essa é a primeira vez, inclusive, que ouvimos falar”, respondeu Rafaela Gazetta, da Diretoria Municipal de Comunicação, Imprensa e Relações Públicas de Guaraci. Ela respondeu, ainda, que não existe nenhum convênio da prefeitura de Guaraci com a entidade.

MP

O promotor Carlos Romani abriu investigação sobre o uso da área pública. O promotor deu prazo de 20 dias para a Prefeitura informar detalhes sobre a escolha da entidade e também com relação ao recurso arrecadado.

Internado

Kizumba não foi à Câmara nesta segunda-feira, 13. O vereador foi internado com quadro de pedra na vesícula, conforme ele afirmou à reportagem.

“Confirmo que estou internado desde domingo, em tratamento em razão de um quadro de pedra na vesícula, encontrando-me atualmente em recuperação e aguardando avaliação médica quanto à necessidade de eventual procedimento cirúrgico”. A participação dele na sessão desta terça, 14, dependerá da avaliação e eventual liberação da equipe médica.

Sobre a representação, Kizumba afirmou ao Diário que não foi oficialmente notificado e não teve acesso ao seu conteúdo. “Assim que isso ocorrer, e sendo necessário, apresentarei minha defesa dentro dos trâmites legais", disse Kizumba.

Em nota divulgada pela prefeitura na sexta, Kizumba disse que se pauta "pela integridade, pelo respeito à lei e pelo compromisso com o interesse público."