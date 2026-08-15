'Não estava fazendo nada de errado', afirma mãe de jovem filmado por secretária no Centro

“Não estavam fazendo nada de errado. Meu filho estava andando de bicicleta no Centro da cidade com dois colegas. Fiquei revoltada. Nem consegui dormir à noite”. A declaração é de Ana Cristina da Silva Santos, passadeira, de 41 anos, mãe de um dos menores de idade filmados no Calçadão de Rio Preto pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cláudia Bassitt. O vídeo foi postado no Instagram da secretária no último dia 7 e retirado do ar depois de questionamentos do Diário nesta semana.

Durante gravação de cerca de 20 minutos, a secretária dirige carro enquanto grava imagens pelo celular. Em determinado momento, ela filma três jovens de bicicleta e diz: “Esses daí não têm cara de assaltante?”. “Vamos ver onde eles vão. Esses daí não têm cara de assaltante? Tem cara”, afirma na gravação.

Na andança pelo Centro, afirma ter realizado uma “limpeza” de dependentes químicos e profissionais do sexo no Centro de Rio Preto.

Um pedido de apuração sobre a conduta da secretária foi encaminhado ao Ministério Público. Na sexta, 14, o vereador Alexandre Montenegro (PL), que faz oposição ao governo do Coronel Fábio Candido (PL), postou vídeo com a mãe do jovem e avó de outro, de 16 anos, que também aparece na gravação da secretária. Ambas criticaram a secretária. O requerimento de convocação da secretária para que ela vá à sessão falar sobre o caso será protocolado na segunda-feira, 17, por Montenegro.

Ao Diário, Ana Cristina da Silva Santos afirmou que teme pela segurança de seu filho. “A secretária não tem o direito de julgar, condenar ninguém simplesmente porque viu na rua e acha que tem cara daquilo. Eles não estavam mexendo em nada. Estavam de férias escolares andando de bicicleta. A secretária não tem esse direito”, afirmou. “Fiquei revoltada”, complementou. Ana Cristina disse que irá tomar medidas judiciais sobre a postagem da secretária.

Outro lado

Nesta semana, Cláudia Bassitt afirmou, por meio de nota encaminhada ao Diário, que o vídeo foi gravado fora do seu horário de expediente e em um momento em que ela não estava no exercício das funções de secretária municipal. "Não se tratava de uma agenda oficial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. "Naquele momento, eu estava como cidadã, como mulher nascida em São José do Rio Preto e como uma moradora que conhece, acompanha e se preocupa com o Centro da cidade. Assumi recentemente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e recebo diariamente relatos de comerciantes e moradores sobre a situação da região central, principalmente durante a noite. Por isso, quis percorrer o Centro e verificar pessoalmente o que estava acontecendo", diz a nota.

Em outro trecho, afirmou que "algumas expressões utilizadas durante uma gravação espontânea foram duras e refletem uma manifestação pessoal, feita fora do exercício do cargo".

A reportagem solicitou à assessoria da Prefeitura neste sábado o posicionamento da secretária sobre a declaração da mãe de um dos adolescentes que andava de bicicleta no Centro. Em nota, a Prefeitura afirmou que "as manifestações a respeito do referido tema foram anteriormente expressas em nota enviada pela própria secretária ao Diário da Região, mantendo-se válida. A Prefeitura de São José do Rio Preto não irá se pronunciar".