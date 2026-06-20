MP defende bloqueio de bens de Bottas e quebra de sigilo de hospital
Parecer do promotor Sérgio Clementino atende em parte pedido da Procuradoria-Geral do Município sobre convênio que foi anulado e busca garantir R$ 3,8 milhões; pedido de quebra de sigilo do ex-secretário não foi atendido pelo MP no parecer encaminhado à Justiça
por Vinícius Marques
Publicado em 19/06/2026 às 22:23Atualizado em 19/06/2026 às 22:33
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