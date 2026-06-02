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SHOW DO GUNS

MP arquiva investigação sobre uso de área na Cidade da Criança como estacionamento

Promotor aponta sucessão de erros administrativos, mas descarta improbidade

por Vinícius Marques
Publicado há 56 minutosAtualizado há 56 minutos
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Área na Cidade da Criança virou estacionamento da noite do show do Guns (Reprodução)
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Área na Cidade da Criança virou estacionamento da noite do show do Guns (Reprodução)
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O promotor Carlos Romani decidiu arquivar apuração sobre uso de área pública na Cidade da Criança como estacionamento no dia 7 de abril, quando foi realizado show da banda Guns N' Roses no Recinto de Exposições, em Rio Preto.

A autorização do uso da área, com recurso destinado à Associação Guasomafe, com sede em Guaraci, foi assinada pelo então secretário de Esportes, Klebinho Kizumba (PL), que voltou à Câmara após a polêmica sobre o caso.

A cobrança pelo local, de R$ 100, foi para a conta do então secretário de Finanças e Orçamento da Câmara, José Luís Pereira, que também deixou o cargo.

Na segunda, 1º, a presidente da entidade, Efigênia Cristina, apresentou ao promotor comprovante de repasse de R$ 11,2 mil arrecadados na noite do show. Todos que foram ouvidos negaram irregularidades.

A entidade afirmou que o recurso seria destinado a um evento, denominado 'Corrida Kid', e que a associação estava de mudança para Rio Preto. Apresentou, ainda, comprovante de realização de eventos anteriores, em 2021 e 2022.

Romani aponta que houve irregularidade, mas não passível de configurar ato de improbidade.

"Observo ausência de dolo específico (elemento imprescindível). A prova produzida nos autos revela que houve, de fato, irregularidade administrativa consistente na ausência de chamamento público; na inexistência de formalização adequada e motivação técnica", escreveu.

"Entretanto, não se demonstrou intenção deliberada de violar princípios administrativos; direcionamento ilícito com finalidade de favorecimento doloso; enriquecimento ilícito dos agentes públicos".

Segundo o MP, ocorreu uma "sucessão de erros administrativos e falhas procedimentais, agravadas por lacuna normativa (ausência de decreto regulamentador por mais de uma década). A natureza da irregularidade revela uma culpa administrativa não sancionável como improbidade".

Segundo o promotor, o município editou decreto regulamentador e estabeleceu regras formais para futuras autorizações, e o efeito jurídico será a cessação do risco de reiteração com a regularização completa do sistema.

"Logo, haverá inexistência de utilidade prática de eventual ação", escreveu.