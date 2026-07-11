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Motta e mais dois deputados do PL são ‘laranjas’ de Valdemar, diz PF

Luiz Carlos Motta (SP), Sóstenes Cavalcante (RJ) e Capitão Alden (BA) assumiram autoria de R$ 119 mi em emendas de comissão que, segundo a PF, eram comandadas pelo presidente do PL; parlamentares dizem que emendas foram regulares

por Agência Estado
Publicado em 10/07/2026 às 22:04Atualizado em 10/07/2026 às 22:07
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Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL-SP) (Divulgação)
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Luiz Carlos Motta, deputado federal (PL-SP) (Divulgação)
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O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e os deputados Luiz Carlos Motta (PL-SP) e Capitão Alden (PL-BA) aparecem como autores de emendas parlamentares que, segundo a Polícia Federal, foram apadrinhadas pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, em um esquema suspeito de desviar R$ 119 milhões.Luiz Carlos Motta afirmou que seu n

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