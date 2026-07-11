Motta e mais dois deputados do PL são ‘laranjas’ de Valdemar, diz PF
Luiz Carlos Motta (SP), Sóstenes Cavalcante (RJ) e Capitão Alden (BA) assumiram autoria de R$ 119 mi em emendas de comissão que, segundo a PF, eram comandadas pelo presidente do PL; parlamentares dizem que emendas foram regulares
por Agência Estado
Publicado em 10/07/2026 às 22:04Atualizado em 10/07/2026 às 22:07
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