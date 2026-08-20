Motta aposta em demonstração de força ao lançar campanha à reeleição

Como festa de lançamento de candidatura virou demonstração de força, o deputado federal e candidato à reeleição Luiz Carlos Motta (PL) tratou de mostrar a sua na tarde desta quinta-feira, 20. Em evento no Hotel Nacional, que contou com a presença do deputado estadual e candidato ao Senado pelo PL, André do Prado, ele reuniu centenas de pessoas.

A assessoria de imprensa de Motta falaram em 500 lideranças e simpatizantes de toda a região, incluindo prefeitos e vereadores. Fontes do Diário estimaram 300 presentes.

Da cepa de cabos eleitorais de luxo do deputado compareceram os vereadores de Rio Preto Bruno Marinho (PRD), Márcia Caldas (PL), Klebinho Kizumba (PL), Luciano Julião (PL) e Celso Peixão (MDB),além do prefeito Coronel Fábio Candido (PL) e do vice-prefeito Fábio Marcondes. O vereador Alex Carvalho (PSB), que ainda não tornou público seu apoio a federal, também desfilou pelo local.

A lista de presença incluiu ainda outros candidatos nas eleições de outubro, como o deputado estadual e candidato à reeleição Valdomiro Lopes (PSB), mais as postulantes à Alesp Stella Braga (PL) e Dra. Carol Amaro (PL), vereadora de Cedral.

Durante o encontro, André do Prado, Motta e o Coronel fizeram discursos breves.

Na sequência, parte do público, incluindo André do Prado, esticaram a agenda para outra festa de lançamento de candidatura talhado para impressionar: a do deputado estadual Itamar Borges (MDB) no Buffet Felix Petroli.