Morre aos 61 anos o ex-juiz Julio Cuginotti

O ex-juiz da 4ª Vara Cível de Rio Preto Julio César Afonso Cuginotti morreu nesta terça-feira, 21, aos 61 anos, em São Paulo. De acordo com familiares, Cuginotti foi vítima de um infarto. Segundo as informações, o corpo não será velado a pedido da família e o sepultamento será na Capital paulista. O ex-juiz deixa dois filhos.

Cuginotti começou a carreira como magistrado em Olímpia, onde foi diretor do Fórum do Município. Em 1994, ele foi transferido para a Comarca de Rio Preto para ocupar o cargo de juiz da 4ª Vara Cível, na qual atuou como magistrado até 2001. Durante sua atuação, o ex-magistrado foi acusado pelo Ministério Público de desviar e sacar indevidamente dinheiro de contas judiciais pertencentes a processos de inventário e falência.

Em 2001, Cuginotti foi afastado temporariamente do cargo pela corregedoria do Tribunal de Justiça durante investigações para apurar denúncias de desvio de depósitos em juízo no Cartório da 4ª Vara Cível. No mesmo mês, o ex-juiz pediu exoneração das funções e o pedido foi acatado e assinado pelo presidente do TJ-SP na ocasião, o desembargador Márcio Martins Bonilha.

Na primeira instância, Cuginotti chegou a ser condenado a oito anos de prisão em regime semiaberto. Cuginotti recorreu da decisão, alegou falta de provas periciais e conseguiu evitar o cumprimento da pena. Após mais de uma década de recursos e trâmites processuais, os crimes prescreveram e o ex-juiz se livrou da condenação. No caso do processo de falência, o Tribunal absolveu Cuginotti.

Recentemente, o Diário apurou que o ex-juiz estava morando na Itália. A família não confirmou a informação.