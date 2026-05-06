Mario Welber pede para deixar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto, Mario Welber, pediu para deixar o cargo. Segundo o Diário apurou, ele já comunicou o prefeito, Coronel Fábio Candido (PL), sobre a decisão e disse que permanece na função somente até esta sexta-feira, 8.

A reportagem apurou que Mario Welber teria confidenciado a pessoas do seu entorno que a pressão do atual cargo está muito grande. Ele teria dito que foi convidado por empresa internacional para atuar como representante e pretende aceitar o convite.

Embora tenha relação próxima ao grupo do vice-prefeito, Fábio Marcondes, Mario Welber é considerado da cota pessoal do prefeito Fábio Candido. Ele, inclusive, foi um dos principais nomes da campanha do prefeito em 2024.

O pedido de saída de Mario Welber ocorre em meio a vários "chacoalhões" no primeiro escalão do governo. Primeiro, foi a saída de Klebinho Kizumba da Secretaria de Esportes. Depois, Anderson Branco deixou a Secretaria de Governo. Nesta semana, Rubem Bottas se afastou da pasta da Saúde.