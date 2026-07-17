Em Rio Preto, Marina Silva diz que queimadas diminuíram e não podem ser pretexto para tarifaço

A ex-ministra do Meio Ambiente e pré-candidata ao Senado, Marina Silva, rebateu o governo Donald Trump, que apontou a falta de ações para conter incêndio nas florestas como um dos motivos para o novo tarifaço.

“Estão usando dados da época do governo Bolsonaro para retaliar o governo do presidente Lula. No último ano, as queimadas caíram 75% na Amazônia, 85% no Pantanal e 35% no Cerrado. O tarifaço pode significar menos emprego, menos investimento em saúde e educação para a população”, afirmou Marina durante visita a Rio Preto.

Segundo Marina, a pré-campanha a senadora no interior tem sido marcada por escuta das demandas locais e por preocupações que vão desde questões econômicas até problemas estruturais. “Tem sido uma acolhida muito boa. As pessoas nos recebem com respeito, mas também apresentam os problemas com senso de realidade. Os prefeitos querem um governador mais próximo, que trabalhe em parceria com os municípios”, disse a política, que acompanhou o ex-ministro da Fazenda e pré-candidato a governador, Fernando Haddad.

A pré-candidata afirmou que a proposta é construir políticas públicas de forma conjunta. “Estamos aqui muito mais para ouvir do que para falar, dialogando com prefeitos, educadores, profissionais da saúde, agricultores e empresários”, afirmou.