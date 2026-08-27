Lula vem a Rio Preto no dia 3 de setembro, anuncia João Paulo Rillo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição neste ano, vem a Rio Preto no dia 3 de setembro, uma quinta-feira. O anúncio foi feito pelo vereador João Paulo Rillo (PT), candidato a deputado estadual, nesta quinta, 27, no Instagram. .

"Queremos Rio Preto, nossa região e todo o interior paulista juntos nesse grande encontro. Reserve a data. Em breve, traremos mais informações aqui", disse.

Confirmada a agenda, será a primeira vez que Lula visita Rio Preto como presidente da República.

"Depois de 24 anos, o presidente Lula retorna a São José do Rio Preto. Acabei de receber a confirmação pelo presidente estadual do PT, deputado federal Kiko Siqueira. No dia 3, às 18 horas, o presidente vai estar aqui em São José do Rio Preto para falar com todo o interior, toda a região sobre o Brasil e o futuro do Brasil", afirmou o vereador na postagem.

Lula veio a Rio Preto em 2002 ainda na pré-campanha para presidente. Naquele ano foi eleito.