Lula acerta com Motta e Alcolumbre votações do fim da escala 6x1 e da taxa das blusinhas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que pactuou, junto dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), alguns assuntos importantes para serem votados na Câmara e no Senado.

"Pedi ao companheiro Alcolumbre e ao companheiro Hugo que a gente defina as coisas que são importantes para estar na pauta de votação no Senado e na Câmara. Primeiro, (o fim) da taxa das blusinhas. Segundo, os minerais críticos e terras raras, tem um projeto já aprovado na Câmara (de marco legal) e está no Senado. Pedi a Alcolumbre para colocar na pauta de votação", relatou o presidente.

"Terceiro, o fim da escala 6x1, que é uma coisa de muito interesse da sociedade brasileira, da ampla maioria de trabalhadores, que trabalham seis dias e só têm um para descansar. Será uma coisa muito importante para os trabalhadores, porque vão ter mais tempo para cuidar dos seus. E a PEC da Segurança. Quando o Senado votar, eu imediatamente vou criar o Ministério da Segurança e discutir um orçamento para que a gente possa definitivamente pactuar com Estados e municípios que tipo de segurança vamos ter no País", completou.

Lula ainda mencionou o pedido para que o Senado vote o projeto do Redata (regime de desoneração para data centers no País, criado inicialmente por medida provisória e que agora tramita por projeto de lei). Afirmou que há muitas empresas de data centers "querendo vir para cá e temos condições de atender aos interesses das empresas e podemos ter uma vultosa entrada de dinheiro no País".

Motta diz que almoço foi extremamente positivo

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 26, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), teve um resultado "extremamente positivo". Ele também falou que o almoço foi "muito produtivo" para destravar algumas pautas.

Motta disse que vários projetos já votados na Câmara devem, agora, como resultado dessa reunião, ser votados no Senado.

"Vamos instalar a comissão mista que trata da MP que acaba com a taxa das blusinhas o mais rápido possível para que ela possa concluir seu trabalho", disse. A comissão já foi instalada, mas ainda nem sequer definiu um relator para a medida provisória. O relator será um senador e o presidente da comissão, da Câmara.

Motta afirmou que o resultado da reunião representa uma "vitória não só das pessoas que mais precisam e compram por essas plataformas" e que "o Brasil precisa de diálogo, cooperação e trabalho conjunto entre Congresso e Executivo".

Motta, Lula e Alcolumbre fizeram um pronunciamento logo após o almoço que tiveram, no Palácio da Alvorada. Antes do presidente da Câmara falar, Lula disse que pediu a eles que os assuntos relatados fossem votados em breve.