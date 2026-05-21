Liminar garante direito de Bottas ficar em silêncio na CPI da Casa Branca

O secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas, conseguiu uma liminar na Justiça que garante o direito de permanecer em silêncio em depoimento marcado para esta quinta-feira na CPI da Casa Branca.

A comissão foi criada para investigar o convênio de R$ 11,9 milhões firmados entre a Secretaria de Saúde de Rio Preto e a Santa Casa de Casa Branca, município que fica cerca de 300 quilômetros daqui.

O contrato foi anulado pelo prefeito de Rio Preto, Coronel Fabio Candido, depois de uma série de polêmicas e questionamentos referente à falta de chamamento público ou licitação para a escolha do hospital que ficará a cargo desses exames.

A Prefeitura chegou a repassar antecipadamente, sem a realização de exames, o valor de R$ 4,7 milhões antecipados e o prazo de restituição determinado pelo município para esse recurso terminou na quarta, sendo que havia sido repassado até quarta, 950 mil. O pedido de eliminar foi concedido pelo justiço de garantias de Rio Preto. Bottas chegou acompanhado seu advogado.

A CPI é formada por Renato Pupo (Avante), presidente, Abner Tofanelli (PSB), membro, Bruno Moura (PL), membro e João Paulo Rillo (PT) .