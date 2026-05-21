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DEPOIMENTO

Liminar garante direito de Bottas ficar em silêncio na CPI da Casa Branca

Secretário de Saúde de Rio Preto foi convocado para depoimento na CPI nesta quinta, 21

por Vinícius Marques
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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Bottas na CPI da Casa Branca na Câmara (Francela Pinheiro 21/5/2026)
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Bottas na CPI da Casa Branca na Câmara (Francela Pinheiro 21/5/2026)
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O secretário de Saúde de Rio Preto, Rubem Bottas, conseguiu uma liminar na Justiça que garante o direito de permanecer em silêncio em depoimento marcado para esta quinta-feira na CPI da Casa Branca.

A comissão foi criada para investigar o convênio de R$ 11,9 milhões firmados entre a Secretaria de Saúde de Rio Preto e a Santa Casa de Casa Branca, município que fica cerca de 300 quilômetros daqui.

O contrato foi anulado pelo prefeito de Rio Preto, Coronel Fabio Candido, depois de uma série de polêmicas e questionamentos referente à falta de chamamento público ou licitação para a escolha do hospital que ficará a cargo desses exames.

A Prefeitura chegou a repassar antecipadamente, sem a realização de exames, o valor de R$ 4,7 milhões antecipados e o prazo de restituição determinado pelo município para esse recurso terminou na quarta, sendo que havia sido repassado até quarta, 950 mil. O pedido de eliminar foi concedido pelo justiço de garantias de Rio Preto. Bottas chegou acompanhado seu advogado.

A CPI é formada por Renato Pupo (Avante), presidente, Abner Tofanelli (PSB), membro, Bruno Moura (PL), membro e João Paulo Rillo (PT) .