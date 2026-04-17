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ESTADO DE SAÚDE

Justiça autoriza interdição de ex-presidente FHC a pedido da família

Decisão ocorre em função do quadro de saúde de Fernando Henrique Cardoso, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado

por Agência Estado
Publicado há 11 horasAtualizado há 11 horas
Fernando Henrique Cardoso (Divulgação)
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Fernando Henrique Cardoso (Divulgação)
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A Justiça de São Paulo autorizou a interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), de 94 anos, após pedido da família. A decisão, publicada na quarta-feira, 15, é assinada pela juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 2ª Vara da Família e Sucessões.

Na petição, a solicitação foi feita pelos três filhos do ex-presidente por conta do agravamento do quadro de saúde. FHC foi diagnosticado com Alzheimer e enfrenta a doença em estágio avançado.

De acordo com o documento, Paulo Henrique Cardoso, filho mais velho de FHC, que já estava à frente dos cuidados com o pai e da gestão das finanças e bens, passa a ser o responsável legal pelos atos civis do ex-presidente.

A nomeação é baseada em laudos médicos anexados à petição. O pedido, assinado pelos advogados Caetano Berenguer, Henrique Ávila, Fabiano Robalinho Cavalcanti, Gabriel Spuch e Bruno Sanders, destaca a relação de confiança entre o pai e os filhos, que já estavam como responsáveis legais por meio de uma procuração. O caso é acompanhado pelo Ministério Público.