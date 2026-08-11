'Infelizmente, a Constituição tem como cláusula pétrea a proibição da pena de morte', afirma Renan Santos

Candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos criticou nesta terça-feira, 11, em entrevista coletiva em Rio Preto, cláusula pétrea da Constituição Federal que impede a aplicação da pena de morte no País. Ele deu a declaração ao falar sobre medidas que pretende adotar para combater o crime caso seja eleito presidente.

“A gente vai ajudar as polícias, os bons governadores, alterando a legislação penal e a lei de processo penal e as leis de execução penal, facilitando, por exemplo, que a polícia, quando prende um bandido, ele fique preso”, afirmou.

Renan Santos participou de um almoço que reuniu cerca de 70 empresários de Rio Preto em evento organizado pelo Lide Noroeste Paulista.

“No Brasil, você prende e ele é solto. A provocação que eu faço é: para mim, só tem duas alternativas a um bandido violento. Ou você vai preso ou você vai morto. Hoje, a gente tem o prendeu e soltou, que a polícia leva preso, depois de se arriscar na rua e aí vem um juiz ali numa audiência de custódia e solta ele”, afirmou. “No nosso governo isso vai acabar. Se o bandido resolver combater a polícia, ele vai tomar um tiro de volta da polícia”, disse. Renan Santos também afirmou que policiais terão assistência jurídica do governo, se ele for eleito.

“Infelizmente, a nossa Constituição tem como cláusula pétrea a proibição da pena de morte”, afirmou. “Isso seria num outro momento em que a gente discutiria uma alteração profunda no modelo constitucional brasileiro, ou seja, uma constituinte. No primeiro mandato e no início do mandato nosso, não dá para fazer essa discussão, infelizmente. Então, eu tenho que derrotar o crime organizado, usando as armas que nós temos, ou seja, aumento muito grande de penas, aumento da capacidade da polícia de investigar e, aí, na hora que pega um bandido que cometeu muitos crimes, vai, soma as penas dele, ele fica na cadeia para o resto da vida, que é o que nós precisamos fazer agora”, afirmou.

Ao ser questionado sobre candidaturas de Flávio Bolsonaro (PL) e de Lula (PT), que tenta a reeleição, Renan Santos criticou a esquerda e a direita.

“Se eu não estou envolvido nos mesmos casos de corrupção que eles estão envolvidos e estou falando a verdade que estou falando aqui para vocês, isso chega no coração das pessoas”, afirmou.

“Direita e esquerda estão nos mesmos escândalos de corrupção”, afirmou. “Está na hora de sair dessa farsa, em que todo mundo fica brigando no meio da rua, defendendo o candidato favorito, quando a própria turma desses candidatos está roubando junto lá em Brasília. Tá na hora de a gente sair, isso é uma grande farsa e o eleitor tem que parar de ser tratado como palhaço”, afirmou.

Renan Santos também afirmou que o Supremo Tribunal Federal atua em excesso. Também defendeu dosimetria para o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo 8 de Janeiro.