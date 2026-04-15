Indicada pelo PSB, Paula Nardelli assume a Secretaria da Mulher

O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), confirmou nesta quarta-feira, 15, que Paula Bertoni Garcia Nardelli será a nova secretária municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial.

A pasta estava sob o comando interino de Rosicler Quartieri, que é secretária Municipal de Educação desde fevereiro deste ano. A indicação de Paula para a pasta foi antecipada pela Coluna do Diário.

Paula Bertoni era assessora do deputado estadual Valdomiro Lopes (PSB). Segundo o comunicado da Prefeitura, ela tinha "atuação direta no acompanhamento de demandas da população, articulação com órgãos públicos e participação em projetos e eventos institucionais". Também foi a função de assessora chefe de gabinete na Câmara.

“A Secretaria da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial tem um papel fundamental no cuidado com as pessoas e na promoção de políticas públicas inclusivas. A Paula chega para somar, com experiência e sensibilidade, fortalecendo ainda mais o nosso governo e garantindo a continuidade e o avanço dos projetos", afirmou o prefeito no comuinicado.

"Agradeço ao prefeito Coronel Fábio Candido pela confiança e à Rosicler pelo trabalho sério e comprometido que desenvolveu à frente da secretaria. Tenho grande admiração pela sua gestão e assumo com o compromisso de dar continuidade aos projetos, ampliando as ações e fortalecendo as políticas públicas voltadas às mulheres, às pessoas com deficiência e à promoção da igualdade racial", afirmou Paula B

A nomeação foi realizada no gabinete do prefeito, com a presença do vereador Alex de Carvalho e da chefe de gabinete interina Maíra Moraes.

A Prefeitura reforça que a nova gestão da secretaria seguirá atuando com foco na inclusão, no respeito e na promoção de direitos, ampliando políticas públicas que impactam diretamente a qualidade de vida da população.